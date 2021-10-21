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財報優比特幣飆 道指盤中觸新高

財經新聞組／綜合報導

由於優於預期的財報和比特幣創新高提振了投資人情緒，道瓊工業平均指數躍升至歷史新高。

道指上漲152.03點或0.43%至3萬5609.34點，盤中觸及歷史高點3萬5669.69點。雖然它是盤中創下歷史高點，但收盤價距離紀錄也不到1%。

史坦普500指數上漲16.56點或0.37%至4536.19點，距歷史高點不到0.2%。那斯達克綜合指數小跌7.41點或0.05%至1萬5121.68點。

Verizon是道指中漲幅最大的個股，在第3季獲利超過預期後上漲2.39%，並且這家電信商由於5G的採用率不斷提高而調升財測。Biotech Biogen股價在獲利和營收超出預期並調升全年財測後小幅走高。

比特幣上漲至6萬6893元，創下歷史新高，知名投資客瓊斯(Paul Tudor Jones)發表評論指比特幣是比黃金更適合的首選通膨對沖。在積極的監管發展和第一個與比特幣掛鉤的ETF掛牌推動下，比特幣已經攀升了4周。

福特上漲4.02%，瑞士信貸(Credit Suisse)因其電動車換乘計畫而調升了這家汽車公司評級，並預測股價將上漲30%。PayPal因可能收購社群媒體公司Pinterest的報導而下跌4.91%，Pinterest 股價飆升12.75%。

比特幣 指數 股價

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