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年底假期網購 恐收不到禮物

財經新聞組／綜合報導
今年假期買不到禮物，多數購物者不怪零售商。（歐新社）
今年假期買不到禮物，多數購物者不怪零售商。（歐新社）

迫在眉睫的年底假期可能會加劇早已浮現的全球供應鏈災難，因為購物者會湧入商店和網站購買禮物。

專家警告，購物者瀏覽零售網站時可能會發現更多缺貨狀況，並且可能會面臨長時間的延遲送貨。一項調查發現，相對於零售商而言，幸運的是客戶更有可能將問題歸咎於快遞公司。

根據Adobe Analytics的最新數據，與2020年相比，今年網路上的缺貨問題預計將增加172%，兩年內將增加360%。 Adobe預計服裝類別的缺貨水平最高，其次是體育用品、嬰兒產品和電子產品。

諮詢公司德勤(Deloitte)的另一項調查發現，大約三分之一的消費者會將延遲送貨和其他供應鏈問題歸咎於快遞員和快遞公司，像是UPS或聯邦快遞(FedEx)。27%則認為是外部因素，比如天氣。只有21%的人會怪到零售商頭上。

事實上，經濟放緩源於多種因素。貨櫃短缺、洪水、新冠疫情爆發導致港口積壓，卡車司機和倉庫工人短缺，這只是其中幾個例子。但這就足以讓零售商陷入困境，無法獲得足夠的商品以保持貨架上的庫存充足。

德勤美國零售和分銷業務副主席塞德斯(Rod Sides)說，「問題不僅僅是快遞員，連鎖反應也傳回原產國。「許多國家關閉了製造能力，只有其中一些製造能力重新上線，需要更多時間來解決問題。」

即使如此，外送服務供應商的服務水平一直遭到抨擊。根據分析運輸數據的軟體提供商ShipMatrix統計，9月聯邦快遞的準點率為85.1%，而UPS為95.2%，美國郵政(USPS)為95.5%。ShipMatrix表示，這些水平都較8月下降。

Adobe預計，從11月1日到12月31日的假期期間，美國數位銷售額將至少達到2070億美元，這將較2020年增加10%。Adobe表示，在某些情況下，數位銷售額可能會增加15%，這將取決於新冠疫情的進展。

美國郵政 零售商 疫情

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