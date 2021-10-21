零售商恐慌式下單 供應鏈更緊

業內人士指出，由於對大規模供應鏈 危機的恐慌，零售商 和製造商過度下單或過早下單，只會讓情況變得更糟。

供應鏈技術公司Quincus CEO薩瓦(Jonathan Savoir)表示：「突然間零售商和製造商因供應鏈問題而過度下單，這實際上只會導致結果更糟。」

全球各地供應鏈都出現大規模中斷，從貨櫃短缺到洪水和新冠病毒感染導致港口關閉。隨著經濟重新開放，需求正在飆升，因此情況變得更糟。

中國 大陸和歐洲的能源危機是最新擾亂航運業的衝擊。由於當地政府下令許多工廠停止發電，中國的電力緊縮造成了廣泛的中斷。歐洲也在努力應對大規模的天然氣短缺。

然而，薩瓦表示，零售商過度存貨反而導致更大的產能緊縮，並導致他所謂的「牛鞭效應」。這是形容零售層面需求的微小變化逐漸導致需求的更大變動，從而影響批發商、分銷商和製造商。原材料供應商的衝擊將會最大。

這種影響的最終結果可能包括需求預測被扭曲和訂單無法完成。

RBC Wealth Management在10月15日的報告中也指出類似的問題，「這個問題眾所周知，原材料、零組件和成品的訂單現在比正常情況下得更早，因此正在拉長等待時間，形成惡性循環。」

隨著假期接近，供應鏈產業警告可能會出現貨物短缺，或者由於需求旺盛和供應不足而導致價格飆升。

供應鏈危機預計將重擊全球經濟成長，國際貨幣基金(IMF)上周調降全球成長預測，將發達經濟體的供應鏈中斷列為因素之一。

RBC Wealth Management寫道，「瓶頸不可能一夜之間就消失。」其數據分析團隊RBC Elements於9月進行的研究發現，主要港口中有77%的周轉時間「異常的長」，而且整個全球供應鏈問題正「明顯惡化」。