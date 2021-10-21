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高盛看好沃爾瑪 專家支持

財經新聞組／綜合報導

高盛對大型零售商的評級出現喜新厭舊的作法。該公司將沃爾瑪加入到其確認買進名單中，理由是其獲利能力提高而且美國雜貨市場市占率明顯提升。

與此同時，高盛分析師在該名單中刪除了目標百貨(Target)。雖然仍看好該股，但預計該公司明年的成長將放緩，更符合其歷史均勢。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，高盛的評級是個正確的作法，「Lido Advisors也進行了類似的交易。」「我們原本就持有Target，現在又添加了沃爾瑪，其中一個原因事實上很類似高盛的論點。」

她說，理由與高盛一樣，沃爾瑪在電子商務領域的投資及其在雜貨領域的實力，是看好沃爾瑪的兩個原因，強化電子商務的存在和實體店購物的必要性，兩者雙重加總「對沃爾瑪的未來很重要」。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)較為保留，至少在沃爾瑪的技術面走勢改善之前。因為沃爾瑪2021年的表現落後於Target和整體大盤。

他表示，「從去年8月開始，兩者走勢分道揚鑣；雖然彼此競爭，Target上漲了64%，但沃爾瑪僅上漲了9%，而史坦普指數上漲了30%。所以，這是個艱難的決定。」

戈登補充說，沃爾瑪的基本面看來很穩固，對電子商務的投資可能已經準備好收穫成果。投資人在基本面實力上建立部分部位並在技術面走強後增加部位是很合理的。

他說，「如果它突破155元，就也就突破了上升趨勢阻力區，一如2019年初發生的情況。」

沃爾瑪需要再漲7%才能達到該水平。沃爾瑪20日收盤價報146元。（財經新聞組）

沃爾瑪 高盛 Target

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