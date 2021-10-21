PayPal想買 Pinterest大漲

彭博報導，PayPal收購社群媒體公司Pinterest的談判已進入末期，推升後者股價。報導指出，PayPal正在考慮以每股70元左右的潛在價格收購該公司，這將使Pinterest的估值達到約390億元。Pinterest股價20日收於每股55.58元。PayPal和Pinterest都拒絕置評。

SpaceX將比特斯拉 值錢

摩根史坦利調查大多數機構投資 者和產業專家後預計，SpaceX將變得比特斯拉更有價值，並將其視為更具吸引力的投資。特斯拉目前市值為8580億元；而SpaceX在二次售股後估值達到1003億元。大摩詢問的兩個問題，63%接受調查的專家都指向SpaceX。

黑石收購Spanx 估值12億

投資公司黑石(Blackstone)將收購塑身衣製造商Spanx的多數股權，對其估值為12億元。這筆交易將使Spanx能夠進一步在全球擴張，並加強其網路業務。Spanx創始人兼CEO布萊克莉(Sara Blakely)將成為Spanx新任命的全女性董事會執行主席。

UAW籲成員陳情 促租稅優惠

美國汽車 工人聯合會(UAW)告訴其超過40萬名成員，促使民選官員支持對工會製造的電動車給予4500元稅收抵免。這項建議曾引起豐田汽車、本田汽車和其他在美國生產電動車和卡車的車商憤怒，但UAW沒有動員。特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)也批評該提議，他的非工會員工在美生產最多電動車。

高成本傷獲利 Chili母公司大跌

Chili母公司Brinker International股價20日大跌9.72%，這家餐飲公司在投資人大會前公布初步收益，顯示勞動力和食品成本上升侵蝕了其獲利率。Brinker 表示，不計項目，每股獲利為34分，大約只有接受Refinitiv調查分析師平均估計每股69分的一半。

特斯拉上季獲利16.2億 年增5倍

特斯拉第3季財報無論是獲利還是營收都超出預期。當季GAAP淨利為16.2億美元，為該公司第二次超過10億元。去年同期淨利為3.31億元。調整後每股獲利1.86元，高於Refinitiv預期的1.59元；營收137.6億元，優於預期的136.3億元。其汽車業務毛利率提高30.5%，整體毛利率提高26.6%，至少是過去5季來的新記錄。