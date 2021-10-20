臉書傳計劃下周改名 預料反映建構「元宇宙」的努力

消息人士透露，臉書計劃最快下周改名，新名稱預料反映目前專心建構「元宇宙」所付出的努力。路透

知悉第一手資訊的內情人士爆料，臉書 計劃最快下周改名，新名稱預料反映目前專心建構「元宇宙」（metaverse）所付出的努力。

科技新聞網The Verge報導，臉書執行長查克柏格 原先計劃在28日登場的Connect年度會議談論改名一事，現在可能提前宣布這項消息，以展現臉書的雄心壯志，設法改變過去從社群媒體 嶄露頭角和負面事件頻傳而出名的形象。

臉書重塑品牌形象，可能使臉書應用程式（App）成為母公司旗下的其中一項產品，臉書目前的產品包括照片分享平台Instagram、通訊軟體WhatsApp、虛擬實境（VR）頭戴式裝置Oculus。臉書發言人拒絕改名一事發表看法。

臉書目前已僱用逾1萬員工研發擴增實境（AR）眼鏡這類消費硬體裝置，查克柏格認為，這些產品最後會像智慧手機一樣普及。查克柏格7月接受The Verge專訪時說，放眼未來幾年，「我們將把外界對我們的既定印象，從一家社群媒體公司轉變為元宇宙公司。」

臉書更名也有助進一步把查克柏格現正聚焦、極具發展潛力的工作，和目前臉書目前面臨的嚴格審查加以區分，這些審查主要針對臉書平台的運作方式。