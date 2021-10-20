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利空雖不斷 美股不恐慌

編譯任中原／綜合外電
全球疫情仍糾結未解，美國聯準會（Fed）準備縮減寬鬆規模，國際能源價格飆漲，公債慘遭大賣；儘管利空紛至沓來，但華爾街股市VIX恐慌指數卻降到近18個月來的低點。美聯社
全球疫情仍糾結未解，美國聯準會（Fed）準備縮減寬鬆規模，國際能源價格飆漲，公債慘遭大賣；儘管利空紛至沓來，但華爾街股市VIX恐慌指數卻降到近18個月來的低點。美聯社

全球疫情仍糾結未解，美國聯準會（Fed）準備縮減寬鬆規模，國際能源價格飆漲，公債慘遭大賣；儘管利空紛至沓來，但華爾街股市VIX恐慌指數卻降到近18個月來的低點。

過去一個月來VIX指數呈現下降趨勢，19日更降到15.7，接近去年2月疫情之前的低點，也比30多年來的平均水準19.5低出不少。反觀美國公債選擇權市場的MOVE波動指數，卻上升到去年2月來的最高水準。由兩項指數的動向，凸顯出美股與美債市場的走勢分歧。

市場專家提出四項原因，說明股、債市場的歧異表現。第一，美國第3季財報季開始以來，上市公司獲利相當正面，而在財報季期間股、債市場的關聯性及股市波動幅度通常較小。

第二，股市投資人可能對Fed即將啟動的「退場」措施相當放心，而且歷史趨勢顯示在緊縮周期之初，股市表現通常都優於債市。

第三，基於「捨股其誰（TINA）」，且投資人現金充裕，因此預期投資人將提高股票比重。

第四，過去兩周大部分的時間中，史坦普500指數都低於50日移動平均線，這是指數從去年初的谷底回升以來，出現這種現象的最長時期。這也顯示短線技術指標並未過熱。

分析師指出，股市波動幅度偏低，且股價走勢正面，可能吸引原料商品交易商及波動幅度基金加碼股市。

去年2月疫情爆發後，VIX指數一度猛升，之後12個月的平均水準約為30，顯示市場對疫情的不確定性偏高。但隨著疫苗接種逐漸普及，加上經濟強勁復甦，VIX也隨之走低，今年3月以來的平均值約19。

指數 疫情 美國

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