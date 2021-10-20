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鮑爾5通膨論點遭嚴重挑戰 專家稱年底仍將面臨危機

財經新聞組╱綜合報導
Fed主席鮑爾對通膨的論點遭到嚴重質疑。（路透）
Fed主席鮑爾對通膨的論點遭到嚴重質疑。（路透）

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)8月在傑克遜霍爾年度研討會上的演講中，提出5個理由來支持當前高通膨脹將會消失的立場。但截至目前為止，它們的說服力明顯不足。

Evercore ISI全球政策和央行戰略主管古哈(Krishna Guha)在報告中表示，「Fed面臨的風險是，即使目前過渡的說法暫時正確，它也可能在今年底或明年初因再承受壓力而面臨危機。」

他警告，其他問題也可能讓Fed犯錯。風險在於「Fed將被迫轉為鷹派，最終過度強硬而導致資產價格暴跌，使全球經濟重新陷入衰退」。

鮑爾的5個通膨觀點如下： 缺乏全面壓力、高通膨項目走低、低工資壓力、溫和的通膨預期，以及讓全球通膨保持在低點的長期力量。

古哈認為鮑爾在某些方面的過渡性觀點有道理，但其他方面則不然。

首先，沒有全面壓力的論點看來很弱。供應鏈中斷已比預期來得要長。這些問題對物價的影響已滲透到經濟其他部分，並因長期勞動力短缺和住房成本上漲而加劇，而住房成本是備受關注的消費者物價指數的重要成分。

其次有關高通膨項目，鮑爾經常將車輛成本列為整體物價上漲的主要因素。但二手車價格在9月已開始下降，包括能源和食品在內的總體通膨率仍保持在30年高位。即使通膨最終可能消退，但仍遠低於Fed的預期。

第三是工資。政策制訂者一直在推動提高勞工薪資，因當前世代的實質工資一直停滯不前。以Fed最愛用的通膨指標PCE指數衡量，核心PCE通膨年增率一直保持在3.6%，但如果通膨持續下去，可怕的工資飆升近在眼前。

鮑爾的溫和通膨預期論點取決於旁觀者的看法。通膨指標若非在Fed 2%目標範圍內，就是高不出太多。但其中一項指標5年期遠期通膨率為2.37%，為8年來最高水平。

最後，鮑爾長期以來一直認為通膨受到Fed無法控制的力量主導，包括人口老化、生產力下降和科技進步。

古哈表示，即使通膨預期上升，但政府債券殖利率水平相對較低，這證明了一旦疫情影響消退，結構性力量將重新站穩腳跟的論點。

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