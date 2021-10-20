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車商投資百億 在美生產車用電池 滿足未來10年需求

財經新聞組╱綜合報導

全球供應鏈仍處困境，汽車製造商正斥資數百億元將電池生產轉移到美國本土，以滿足未來10年對電動車快速成長的需求。

無論底特律或日本的汽車製造商都計畫簡化供應鏈以降低成本、簡化物流並避免大規模中斷。車用晶片的全球短缺凸顯該行業對海外製造商的依賴。

除了電動車銷售領導者特斯拉之外，其他汽車商直到最近之前都不願意投資電池生產。反而多依賴位於亞洲的供應商來製造此類零件。

AlixPartners汽車和工業實踐總經理庫瑪(Arun Kumar)說，「電氣化速度很快，再加上疫情讓晶片短缺，確實讓我們學到教訓，不能再將電池作為一種商品。」「本土化將成為重要因素，如果直的要大規模生產電池的話。」

電動車由具有電池模組供電，這是電動車中最重要和最昂貴的零件。它們可能重達數百到數千磅，但可得性卻比運送小型半導體晶片更困難。

根據已公佈投資的5年滾動平均值，AlixPartners預計業者將在未來5年內在全球電動車供應鏈中投資3300億元。預計其中約有三分之一用於電池，主要在中國和歐洲，而美國則試圖迎頭趕上。

庫瑪表示，這個預測值比2018年的2000億元增加了65%，「電氣化的速度甚至比幾年前想像的還要快。設備製造商的計畫已經開始發生巨大變化。」

AlixPartners預計，到2030年全球約28%的汽車將是電動車。在美國，LMC Automotive預計屆時美國約三分之一的新車將是電動車。

Guidehouse Insights首席分析師阿布爾薩米德(Sam Abuelsamid)說， 「大多數大型車商在未來5到10年內投入數百億元轉型電動車，但肯定會著重於最需要的關鍵零件，如電池或晶片。」「換言之，它們正在增加垂直供應，或者是讓供應多元化。」

電動車 汽車 美國

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