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強勢第3季財報加持 史指連升五日 緩解復甦擔憂

財經新聞組╱綜合報導

由於重點企業繼續發布強勁的第3季財報，美股上漲，緩解了人們對持續增加的新冠病例和成本上升可能破壞美國企業復甦的擔憂。

史坦普500指數上漲33.17點或0.74%至4519.63點，連5個交易日走升。道瓊工業平均指數上漲198.7點或0.56%至3萬5457.31點。那斯達克綜合指數上漲107.28點或0.71%至1萬5129.09點。

道指和史指距離各自歷史高點不到1%。

在上季財報業績超出預期後，道指成分股保險公司Travelers上漲1.68%。

嬌生公司第3季每股獲利超出預期25分，股價上漲2.34%。

寶鹼獲利優於預期，但其股價下跌1.18%。這家消費品巨頭表示，它正在提高售價以彌補不斷上漲的商品和運費成本，並警告通膨可能會持續下去。

此外，在高盛預測股價可能上漲近40%而將其列入買進名單後，沃爾瑪上漲2.11%。

Netflix盤後發布上季財報，每股獲利超出預期，營收符合預期，根據StreetAccount的數據，這家串流媒體巨頭付費淨訂閱用戶增加440萬，高於分析師預計的384萬。該公司預測第4季淨增訂戶850萬，為2019年第1季以來的最高預期。

指數 股價 營收

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