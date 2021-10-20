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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

財經簡訊

財經新聞組／整理

西南航空取消疫苗無薪假規定

西南航空原訂從12月的聯邦截止日期開始，讓已申請但尚未獲得宗教或醫療豁免的未接種疫苗的員工休無薪假，但這項計畫已被取消。西南航空和美國航空都是聯邦承包商，須遵守拜登政府要求其員工在12月8日之前接種新冠疫苗，除非因醫療或宗教原因獲得豁免。

谷歌新手機Pixel 6採用自有晶片

谷歌發表最新Pixel 6和Pixel 6 Pro手機，首度採用自有Tensor片而非高通處理器。19日起預購，28日出貨。Pixel 6是中階手機，起價599元，比去年的Pixel 5便宜100元。更大的Pixel 6 Pro擁有更優質的設計和更好的鏡頭，起價899元。

Ulta Beauty將投資快速外送

Ulta Beauty將在特定市場推出當日外送服務，並加速處理路邊取貨訂單，以爭取那些習慣足不出戶購買唇彩的消費者。這家專業美容零售商分享了未來3年財務前景。在2022財年至2024財年，預計攤薄後每股獲利將以略高於10%的速度成長，資本支出將占銷售額4%至5%，約當11億至14億元。

嬌生疫苗銷售逾5億 調升財測

嬌生最新財報顯示，第3季售出5.02億元的新冠疫苗，獲利超出華爾街預期。調整後每股獲利2.60元，高於預期的2.35元；營收233.4億元，未達預期的237.2億元。全年財測從之前每股9.60元至9.70元上調至每股9.77元至9.82元；銷售額將在941億元至946億元，高於之前的938億元至946億元。

寶鹼調升售價 抵銷成本漲勢

寶鹼上季獲利和營收超出分析師的預期，但成本上升拖累了獲利。這家消費巨頭還提高本財年結束前的商品和貨運成本預測，警告通膨仍在上升。部分產品如幫寶適尿布售價調漲使其有機銷售額增加1%。較高的售價部分抵銷本季增加的運費，但仍跟不上大宗商品成本的漲勢。

Netflix第3季用戶淨增440萬

Netflix第3季業績優於預期，根據，每股獲利(EPS)3.19元，優於Refinitiv對分析師調查的2.56元；營收74.8億元，與Refinitiv預測的74.8 億元相當；根據StreetAccount數據，全球付費用戶淨增440萬，高於預期的384萬。該公司預計第4季將增加850萬用戶。

疫苗 營收 手機

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2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

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美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

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縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

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Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

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