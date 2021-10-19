專家：供應鏈中斷 恐變得更糟

供應鏈危機未見好轉，可能只會更糟。（路透）

由於新冠病毒疫苗，全球經濟正慢慢開始擺脫疫情 。但伴隨而來的是極具破壞性的經濟問題：全球供應鏈 中斷。

這導致商品製造商和分銷商陷入混亂，由於各種原因，包括勞工短缺以及關鍵零件和原材料的缺乏，無法像疫情前那樣生產或供應。

不同地區也因不同原因而加劇供應鏈問題。例如，近幾個月中國的電力短缺影響生產；而在英國，脫歐導致卡車司機短缺；美國 也面臨卡車司機短缺問題；德國的港口遇到了大量積壓。

不幸的是，穆迪分析的烏伊(Tim Uy)等專家表示，供應鏈問題「在好轉前會變得更糟」，「隨著全球經濟復甦繼續加速，越來越明顯的是無處不在的供應鏈中斷將會成為阻礙。」

烏伊在報告中指出，「邊境管制和出遊限制、全球疫苗通行證目前尚不可行以及被困在家中的壓抑需求共同形成一場完美風暴，全球生產將受到阻礙，因為交貨未及，成本和價格將上漲，因此，全球GDP成長將不會那麼強勁。」

「供應可能會需要一段時間才會迎頭趕上，特別是因為供應鏈的每個環節都存在瓶頸，除了勞動力外，還有貨櫃、航運、港口、卡車、鐵路、航空和倉庫。」

供應鏈瓶頸已經衝擊了各個部門、服務和商品，從電子產品和汽車短缺到肉類供應困難，藥品和家庭用品。

在消費者對供不應求商品的需求繼續增加之下，從中國運往美國和歐洲的商品運費飆升，而美歐卡車司機短缺加劇了將貨物運送到最終目的地的問題，一旦這些產品上架，就會導致高價。

疫情只是凸顯出全球供應鏈的相互關聯性和不穩定程度。

隨著經濟重新站穩腳跟，供應鏈危機已成為各國政府目前面臨的最大挑戰之一。厭倦了疫情的民眾渴望再次消費，但發現商品若非缺貨，就是更貴。