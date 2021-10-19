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調查：42%投資人預期Fed維持鴿派

財經新聞組／綜合報導

德意志銀行調查顯示，絕大部分投資人希望美國聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)繼續維持略微寬鬆的貨幣政策。

這項在10月6日至8日對全球600多名專業投資人士進行的市場情緒調查顯示，42%的人預計Fed將繼續略微鴿派，而24%預計Fed將「維持現狀」，而33%預計會更加鷹派。

對ECB鴿派政策的預測可能性更高，有46%預計政策將保持非常寬鬆，而26%認為將「維持現狀」，21%認為升息可能過早或過度。

相比之下，45%的人認為英國央行(BOE)犯下鷹派政策錯誤的風險更大，而20%認為「維持現狀」和20%認為鴿派。

最近幾周各國央行一直保持謹慎態度，對通膨和升息採取「觀望」態度。然而，BOE行長貝利(Andrew Bailey)17日暗示，英國可能會升息，並表示「將被迫採取行動」應對不斷上升的通膨。

ECB監事會主席恩里亞(Andrea Enria)上周對歐洲議會經濟和貨幣事務委員會表示，即使經濟前景有所改善，但「再小心也不為過」，「我們正在密切關注銀行資產負債表逐漸累積的風險。」

安盛投資管理公司(AXA Investment Managers)宏觀研究主管佩奇(David Page)說，「表面上第3季經濟活動顯著放緩應是貨幣政策收緊過快的警訊，特別是GDP似乎將面臨公用事業價格上漲、普遍信貸削減等持續不利因素，所有這些都對家庭收入造成壓力，今年冬天可能會非常艱難。」

炙手可熱的通膨數據一直是人們猜測Fed可能被迫提早升息的主要來源。聯邦公開市場委員會(FOMC)最新會議紀錄顯示，最快可能會從下月開始縮減每月購債規模。

根據勞工部數據，美國9月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.4%，同比上漲5.4%。

Fed官員強調，即使開始縮表，在升息開始前還需要一段時間。

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