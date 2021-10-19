比特幣漲破6萬 多頭：已超買

比特幣 漲得太急太凶，就連大多頭也開始轉趨保守。對沖基金經理人、Morgan Creek Capital Management CEO兼資訊長尤斯科(Mark Yusko)認為，加密貨幣過去幾周大漲，投資 人可能獲利了結。

他說，「很多人認為年底前上看10萬元，而股市流動模式也預示結果應是如此。」「如果出現一些盤整也不會讓人感到驚訝。光是這個月才過一半，它就上漲了40%。」

比特幣15日自4月來首次突破6萬元大關。比特幣ETF獲放行的前景也令人興奮，多頭氣氛濃厚。

然而，尤斯科質疑這段多頭走勢能維持多久，「考慮到現在的超買程度，暫停休息一下不會讓人感到驚訝。」「買在謠言、賣在新聞的風險已經浮現。」

不過尤斯科表示，任何獲利回吐都只會是暫時的。他看好比特幣在5年內達到25萬元，「這是經典的供需關係。比特幣作為資產的一項優勢在於它的供應有限。」「在接下來140年裡，我們都可知道通過採礦過程每天能鑄造出多少比特幣。」

他估計5年內，按市值計算的比特幣價值將與黃金相等，「我相信比特幣已經並且正在取代黃金。它現在已成數位黃金。」

他的分析部分圍繞著長期通貨緊縮預測。在世界應對通膨飆升和供應鏈危機時，很少人討論這種情況。

尤斯科認為，物價上漲壓力是對全球大規模新冠疫情 封鎖經濟的本能反應，「我認為進入全面通膨的可能性非常非常低。」「正常情況應該是我們正處於通貨緊縮的死亡螺旋中。它已經持續了幾十年。」

他將人口老化和大規模病毒援助措施的影響列為主要催化劑，「人口統計數據很可怕，太多人已達退休年齡。而且我們有太多債務，這一切都會導致通貨緊縮。」