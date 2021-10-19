颶風影響 工業生產跌1.3%

聯準會(Fed)報告，9月工業生產下降1.3%，遠超過預期，降幅近半的0.6%歸因於艾妲颶風。這是自2月下降3.1%以來最糟單月表現，當時嚴重的冬季風暴襲擊全美大部分地區，擾亂了從汽車 到化工廠的廣泛製造活動。製造業下降0.7%，其中因半導體短缺阻礙發展，汽車和零件大跌7.2%。

建商信心指數升至80

全國房屋建商協會(NAHB)的富國銀行住房市場指數顯示，10月建商對獨棟住宅建築市場的信心上升4點至80，低於2020年10月的85和11月創紀錄高點90。任何高於50的數字都被認為是正面的。當前銷售狀況上升5點至87。未來6個月銷售預期增加3點至84，買家流量攀升4點至65。

升息將使明年房貸大減

抵押貸款銀行家協會(MBA)發布年度預測，利率上升將導致2022年再融資需求急劇下降，這意味著放款銀行業者的業務將減少很多。預測將減少33%至2.59兆元。MBA經濟學者推估最受歡迎的30年期固定房貸平均利率將升至4%，比現在高出整整1個百分點。再融資金額下降62%至僅8600億元。

Walmart+可提早網購

沃爾瑪表示，將優先在這個假期的黑色星期五促銷中把Walmart+排在第一位。整個11月，其訂戶可以比其他購物者提前4個小時開始網購。經由授予特殊訪問權限，沃爾瑪看好這麼做可以增加其會員數，尤其是在許多假日購物者已經擔心全球供應鏈挑戰導致缺貨之際。

FCC提案阻止詐騙 簡訊

聯邦通信委員會(FCC)宣布將很快審查一項阻止機器人簡訊的提案。許多消費者對經由虛偽簡訊發送的詐騙資訊很熟悉，比如說聲稱來自無線電信商提供的虛假獎品或報銷的信息。FCC表示，2020年約有1萬4000起簡訊遭消費者投訴不受歡迎，較前一年增加近146%。今年則接到9800多起投訴。

亞馬遜 增雇15萬員工

亞馬遜宣布將在全美雇用15萬名季節性員工，以應對激增的假日購物相關需求。去年亞馬遜表示將招聘10萬名季節性員工。這些員工將在龐大的完成訂單網絡中的倉庫中幫助揀選、包裝和運送。亞馬遜通常在秋季加強人力以應對假期前的大量訂單。