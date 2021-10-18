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英特爾也想搶蘋果晶片代工 基辛格：盼贏回蘋果為客戶

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（美聯社）
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（美聯社）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）仍希望能贏回蘋果公司重新成為客戶，不放棄Mac產品將再度採用英特爾晶片的想法，但他坦承，英特爾的產品必須勝過蘋果的晶片，才能做到這一點。

基辛格在接受Axios記者訪問時表示，他不怪蘋果放棄英特爾並決定打造自家晶片。

基辛格表示：「蘋果認為自己可以做出比我們更好的晶片。而且，你知道，他們做得很好。所以我必須做的是，打造一個比他們自己能做的更好的晶片。我希望隨著時間推移，能贏回他們這項業務，以及許多其他業務。」

基辛格說：「同時，我得確保我們的產品比他們的更好，我的生態體系比他們的更開放、更有活力，而且我們要為開發者和用戶提供一個更有說服力的理由，讓他們使用基於英特爾的產品」，「所以我正努力爭取贏得提姆（蘋果執行長庫克）在這一領域的業務」。

英特爾從2005年以來一直為蘋果的Mac電腦製造晶片，不過，蘋果在去年宣布轉而採用自家研發的晶片，目前正規劃將全部電腦產品改用蘋果設計的處理器，就像iPhone和iPad那樣。

基辛格說，贏回蘋果可能需要數年時間，不過，另一種贏回蘋果成為客戶的選項，是說服蘋果靠英特爾代工晶片。目前蘋果是靠台積電和三星電子生產自家處理器，至於亞馬遜、高通和美國國防部已和英特爾簽訂部分晶片代工合約。

基辛格說：「這些不是什麼不佳的品牌。因此，我樂見現在的進展，而我希望還能在這個（代工）清單上新添更多品牌，而這也可能包含他們（蘋果）。」

英特爾預定本周四公布上季財報。分析師預期，與一年前相比，英特爾獲利和營收基本持平。英特爾今年來股價上漲9%，落後於同期間史坦普500指數的19%漲幅。

蘋果 晶片 營收

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