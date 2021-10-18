憶喬布斯 6企業巨頭感念啟發

蘋果創辦人喬布斯。（路透）

十年前，蘋果 公司(Apple)創辦人喬布斯(Steve Jobs)與癌症抗爭多年後去世，享年56歲，就科技界最具影響力的一位人物來說，未免死得太早。

蘋果公司合作者和競爭對手都將他們的成功歸功於喬布斯，諸如現任蘋果執行長庫克(Tim Cook)、微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)、電動汽車業者特斯拉公司(Tesla)創辦人馬斯克 (Elon Musk)，甚至當今職場上一些年輕人，無論是不是軟體工程師，都從喬布斯的創造力和成功事蹟尋找靈感。

以下六位頂級成功企業家娓娓道出他們從喬布斯身上得到的啟發：

●蓋茲：他迷倒了一群人

時至今日，蓋茲和喬布斯仍可能是科技界最顯為人所知的「死對頭」。

微軟和蘋果較勁長達30年之際，蓋茲和喬布斯竟成為朋友。喬布斯去世後，蓋茲在推特(Twitter)上寫道：「我們與史帝夫一起工作，真是莫大榮幸。」

在那之後，蓋茲坦承他對這位競爭對手的嫉妒，尤其在動機和公開演說方面，自嘆不如。

蓋茲在名人訪談播客Armchair Expert上形容喬布斯在過度激勵人方面是天才，「我看到他施法，然後看著人們被迷住了。」

蓋茲2019年接受《華爾街日報》採訪時說，喬布斯具有吸引觀眾的天賦。

對於喬布斯的演講天賦，蓋茲說「史蒂夫總是很自然」，即使談論不算太好的產品如NeXT Computer，在場聽眾也被迷倒。

●庫克：「你的導師或許會讓你做準備，但不能讓你做好準備。」

喬布斯去世前不久便將蘋果執行長大權交給庫克；即使直接向喬布斯學習14年，庫克仍覺得還未準備好取代喬布斯。

庫克在2019年史丹福大學(Stanford University)畢業演講中分享了向他導師學習的寶貴經驗，他說，喬布斯14年前站在同一台上說，「你時間有限，不要浪費時間過別人的生活。」他闡述：「導師可能讓你做準備，但不能讓你做好準備。」

庫克說，喬布斯去世後他感到孤獨，稱這段經歷教會他「做準備」和「準備好」的關鍵差別，他警告台下畢業生，當有機會領導，可能沒有準備好，但那沒關係；凡事並非本該如此，而要在意外中尋找希望、在挑戰中找到勇氣、在孤獨路上找到願景。

●惠普(HP)總裁惠特曼(Meg Whitman)：簡單可能比複雜更難

喬布斯在惠特曼領導哲學上留下印記；喬布斯走後不到一年，惠特曼說她從蘋果那裡得到啟示。她認為惠普未跟上創新腳步，整個市場已經轉向更漂亮的東西，蘋果教會他們設計真的很重要。

喬布斯1998年告訴商業周刊(Business Week)，「簡單比複雜更難」，必須努力讓思路清淨才能力求簡單，但這是值得的。

●蘋果前設計長艾維(Jony Ive)：想要學習遠比想力求正確更重要

在喬布斯葬禮上，長期任蘋果設計長的艾維稱喬布斯是「我最親密、忠誠的朋友」；他最記得喬布斯如何看待世界。

艾維說，喬布斯是他見過最好奇的人，永不滿足的好奇心從未被知識或專長所限制或分散，也非隨意或被動，他的好奇心是用意圖和嚴謹來練習的。

這種好奇心對喬布斯的成功至關重要；艾維說，好奇心要求我們學習，對喬布斯來說，想要學習遠比想要正確更重要。

●馬斯克：吸引和激勵優秀人才的能力至關重要

馬斯克曾在推特上表達願望：有機會與喬布斯交談，就一次！

馬斯克說，谷歌(Google)聯合創辦人佩奇(Larry Page)試圖為他引見喬布斯，但遭粗魯冷落，他認為「在意料之中」。

馬斯克2018年接受採訪時說他一直欽佩喬布斯，喬布斯吸引頂尖人才、贏得員工忠誠度來發展蘋果的能力，他試著在特斯拉如法炮製。

馬斯克說，公司只是一群人為創造產品或服務而聚集，保有吸引和激勵優秀人才的能力對公司成功至關重要，人們常忘記這個基本事實。

●迪士尼 (Walt Disney)董事長艾格(Bob Iger)：很難想像有更好的推銷員

2006年，喬布斯以74億美元將動畫工作室皮克斯(Pixar)賣給迪士尼，時任迪士尼執行官的艾格說這筆交易救了迪士尼。

艾格和喬布斯早已認識。艾格2005年知道獲得迪士尼最高職位時，打電話給少數人，其中包括喬布斯。

艾格猶記得看喬布斯向迪士尼董事會宣傳收購皮克斯；他說，很難想像有更好的推銷員可完成如此雄心勃勃大事，當時喬布斯談到大公司需要承擔大風險、談到迪士尼的過去及需要做什麼才能徹底改變方向，看著喬布斯說，艾格第一次對未來感到樂觀。