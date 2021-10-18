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Snap股價衝勁強 表現勝臉書

財經新聞組／綜合報導
Snapchat用戶參與度高。（路透）
Snapchat用戶參與度高。（路透）

Snap的股價今年來節節高升，相較於社群平台一哥臉書近來的跌跌撞撞，這家「小老弟」的表現更顯突出。

Snapchat的母公司Snap股價今年來已上漲超過50%，是臉書近20%漲幅的兩倍多。兩者的差距在過去一個月尤其明顯，Snap上漲了約2%，因為投資人看好該公司將交出另一張成長強勁的季報成績單；反觀臉書大跌逾10%，主要是受挫於遭控其平台傳播的內容有害，以及監管規定將更趨嚴格。

其他社群媒體的股價表現好壞參半，推特今年來上漲約17%，圖片社群平台Pinterest因用戶增長前景有疑慮而挫跌20%。

彭博資訊分析師辛哈表示：「Snap的成長確實助其脫穎而出，且平台的使用率和參與度持續強勁，臉書卻為信任問題焦頭爛額。Snap主要傳遞訊息和娛樂，而非分享新聞，因此在不實訊息或公司治理方面的問題較少。」

臉書並非第一次捲入爭議，但最近的消息確實相當負面。一位前員工出面爆料，臉書將獲利置於用戶安全之上；另有一位早期的投資人表示，臉書失去人們的信任，「理由充足」。雪上加霜的是，本月稍早，臉書旗下應用程式（App）大當機，在那段期間Snapchat使用量則激增逾20%。

Snap今年表現出色，部分可追溯到2月時，該公司預測營收成長幅度可望連續多年都超過50%，而之後的財報都輕易超過此一目標。市場預期第3季營收增幅可達60%以上。

臉書比Snap成立得早，規模更是大了許多。臉書每日活躍用戶超過19億，Snap上一季的活躍用戶僅2.93億；臉書本季營收預估接近30億美元，Snap為11億美元；臉書市值逾9000億美元，Snap僅1200多億美元。

儘管近來逆風不斷，但臉書仍持續成長，市場預測上季營收增幅仍達35%以上。 然而，臉書今年來也不斷警告說，蘋果公司調整隱私政策可能削弱臉書銷售定向廣告的能力。

Evercore ISI在一份報告中指出，蘋果調整政策削弱臉書在數位廣告市場的競爭優勢，分析師馬哈尼寫道，「這種公平競爭可能有利於Snap和TikTok等其他直接回應式廣告平台，這類數位廣告投放對象沒那麼精準，也無法提供較精準的衡量指標，因此價格相對低廉。」

臉書 營收 社群媒體

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