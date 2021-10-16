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美股創三個月來最佳單周表現 局面在下周財報會更明白

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師說，美股經過下周的財報後會更明朗，一切也都會明白。美聯社
分析師說，美股經過下周的財報後會更明朗，一切也都會明白。美聯社

企業財報頻傳佳績的鼓舞下，美國股市周五連續三日上漲，且創下至少近三個月來最大的單周漲幅。特斯拉（Tesla） 、英特爾、Netflix在內數十家企業下周接續公布財報，預料將左右美股10月中這波反彈的命運。

史坦普500指數周五上漲0.7%，一周上漲1.8%，創下7月以來的最佳單周表現。道瓊工業指數上漲382.20點，本周上漲1.6%，創下6月以來最大單周漲幅。那斯達克綜合指數漲幅0.5%，本周上漲2.2%。

幾周下來，美國股債市始終被能源價格上漲、供應鏈擁塞、業者無力轉嫁成本等因素糾纏。不過，華爾街金融業者和台積電公布優於預期財報後，投資人信心為之大振。

台積電ADR周五漲2%，一周下來大漲4.4%，也拉抬費城半導體指數上漲2.2%。

史坦普500指數原本自9月2日創下的歷史新高回落5.2%，如今又自10月4日谷底反彈近4%，美股似乎消化了所有利空。

摩根大通全球市場策略主管史塔布斯說：「投資人原本已對財報季的期望降低不少，如今暫且認定仍有可為。」

下周掀起首波密集的企業財報，以Netflix（周二盤後）、特斯拉（周三盤後）、英特爾（周四盤後）最受矚目。路孚特（Refinitiv）統計，目前公布財報的企業有15.6%優於預期，優於4%的長期平均水準，但遜於過去四季的18.4%。

Bespoke共同創辦人希奇（Paul Hickey）說：「經過下周的財報後會更明朗，一切也都會明白。目前為止初步反應還不差，尤其在經歷重重逆風過後。大家還是擔心供應鏈的問題以及通膨，但已公布財報的公司保持得還不錯。」

美股本周在企業財報的支撐下展現韌性，也令華爾街分析師措手不及。摩根士丹利分析師威爾森（Mike Wilson）8月曾預言美股今秋會出現至少10%修正，如今他將這個時點挪後到明年1月。

指數 美股 美國

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