太空旅遊夯 3大企業作法各自不同

今年是太空旅遊元年，三大領頭企業作法各自不同。（路透）

2021年是私人太空旅遊元年，本周對貝佐斯 (Jeff Bezos)和布蘭森爵士(Sir Richard Branson)創立的企業尤其重要。

在貝佐斯的藍色起源(Blue Origin)在將人們送入太空邊緣邁進一步同時，在太空次軌道旅遊方面，布蘭森的維珍銀河(Virgin Galactic)卻後退了一步，至少落後前者一年。

藍色起源13日發射第二次載人飛行，搭載2名付費客戶以及特別來賓沙特納(William Shatner)。一天之後，維珍銀河意外宣布將花費8到10個月的時間改進其飛行器，延後目前的太空飛行測試，並正式確定不會在2022年底前開始商業服務。

如今的現實與幾個月前的太空旅遊競賽看法不符。布蘭森在7月隨維珍銀河成功地飛上太空，比貝佐斯與藍色起源一起升空早了9天。當時兩家公司看來並駕齊驅。

然而，3個月後，藍色起源已經使用其New Shepard火箭運送了第二和第三位客戶，而維珍銀河尚未為約600名預訂未來航班機票的乘客提供服務。

值得注意的是，馬斯克(Elon Musk)的SpaceX 在9月的Inspiration4任務中發射並送回4名非專業太空人 。

但與維珍銀河或藍色起源相比，SpaceX的體驗大不相同。

SpaceX的乘員多次飛到更遠的軌道，而不是太空邊緣；他們在軌道上呆了3天，而不是幾分鐘；以NASA為每位太空人支付任務費用5500萬元計算，SpaceX旅行的價格約為2億元；而維珍銀河的價格為20萬至45萬元。藍色起源拒絕透露乘客的機票費用。

雖然維珍銀河在次軌道市場上可能落後於藍色起源，但該公司之前估計，數百萬富豪對太空旅遊的需求遠遠超過兩家公司未來10年的供應能力。

總體而言，2021年是私營企業將非專業太空人送入太空重要的一年，目前已有16人：SpaceX 4名，維珍銀河4名，藍色起源8名。