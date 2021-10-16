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下周美股走勢 視財報而定

財經新聞組／綜合報導

目前美股似乎已經擺脫10月通常令人驚悚的交易走勢，這種情況是否會持續將取決於未來一周的財報。

從Netflix、特斯拉到英特爾、寶鹼和美國運通，數十家企業都將發布財報。鐵路、航空公司、醫療保健、科技、金融、能源和消費品公司都排在第一波。

Bespoke聯合創始人希基(Paul Hickey)表示：「與我們之前看到的近期財報季不同，以分析師的修正角度來看，本財報季預期更為溫和。」「這通常會降低門檻，讓財報季更容易掌握。」

他表示，目前尚不清楚過去幾個交易日美股強勁上漲是否代表10月通常為負面的基調已經完全清除，「在下周發布所有財報後，就會有更清楚的概念。」

花旗集團、高盛和美國商銀等主要銀行本周公布的當季業績表現強勁。根據Refinitiv的I/B/E/S數據，除銀行外，包括保險和信用卡公司在內的金融業獲利預計將成長30.7%。根據估計和實際的第３季財報，史坦普500指數公司的總體獲利預計將增加32%。

Refinitiv表示，到目前為止，企業業績超出預期15.6%，而長期平均值為4%，但低於過去4季平均值18.4%。預計能源業的獲利增幅最大，達到令人震驚的1517%，而公用事業行業最低，僅有0.2%。

瑞士信貸首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)表示：「粗略而言，本季周期性類股預計將成長96%，科技預計將成長25%左右。美股的重點在金融和周期性真的令人驚訝，因為只要出現中斷，某些公司就會受益。這可能只是過渡，但也可能會持續一兩年。」

他預計2021年底史指將從目前的4470點升至4600點，沒有任何事情會破壞這個預期。周期性股票的表現應該會更好，但科技股可能只是平盤浮沉。

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