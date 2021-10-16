財報優於預期 股指本周走升

優於預期的第3季財報提振三大股指本周上漲。

道瓊工業平均指數 上漲382.2點或1.09%至3萬5294.76點。史坦普500指數上漲33.11點或0.75%至4471.37點。那斯達克綜合指數上漲73.91點或0.5%至1萬4897.34點。

三大股指本周全面走高。道指距歷史高點0.9%。史指和那指分別距歷史高點1.6%和3.3%。

第3季財報季繼續進行，高盛(Goldman Sachs)業績在營收和獲利兩面均明顯超標，股價上漲3.8%，是道指和史指漲幅最大股票 之一。

本周其他大型銀行財報也優於預期。金融巨頭摩根大通、美國 商銀、摩根史坦利和花旗集團業績均超出預期。

FactSet數據顯示，目前已公布第3季業績的41家史指公司中，有80%每股獲利超過預期。據此和尚未公布的財報進行估計，史指第3季混合收益成長率為30%。

9月零售銷售意外增加0.7%。《道瓊》調查的經濟學者預計將下降0.2%。

在其他方面，由於投資人對美國證券交易委員會(SEC)批准第一支比特幣期貨交易所交易基金(ETF)的可能性感到樂觀，比特幣升破6萬元水平。

加密貨幣的上漲增加了正向的市場情緒，顯示高風險股票可能會繼續上漲。特斯拉和Coinbase都走高。