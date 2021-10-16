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晶片股強勢 半導體逢低買入

財經新聞組／綜合報導

Tocqueville Asset Management財富部門投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，半導體個股在任何回跌時都值得買入。

他說：「我建議對整體股市抱持逢低買入的準備。「而且更進一步，當半導體、晶片類股因長期基本面相當強勁而遭到拋售時，趕快逢低買入。」

佩特里茲表示，即使全球晶片短缺引發對該類股近期前景的擔憂，但5G、自駕車和其他依賴晶片的行業的興起，對其長期遠景更加樂觀。

他說：「如果這些公司能夠掌握訂價權，那就會是那些特殊個別晶片個股的天下了。」「在我看來，對於那些不想再次陷入庫存短缺的公司來說，一定會需要進行大規模的庫存補貨，這將會延長晶片的需求周期。」

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)也表示，由於台積電第3季的獲利與晶片短缺相關的需求息息相關，因此整個類股可能會在本財報季迎來可喜的意外收穫。

他說，「很多個股都被拋售。因此現在出現一些進場承接的價值。」「在上漲時，我們並不會追高；但是從交易角度來看，一定要觀察真正強勁的個股，並選擇可能成為未來領導者的股票，符合這些條件的個股應該就是AMD(Advanced Micro Devices)。」

塔特羅表示，雖然該股價格偏高，遠期本益比超過41倍，但其相對實力和公司將價格上漲轉嫁給客戶的能力，可能成為重要的催化劑。

他指出，「如果由於這些將價格轉嫁給消費者的能力而導致收益上升，回頭看時會發現它其實相對仍然十分便宜。」「如果回到6、9個月前的本益比和獲利增加幅度，這些股票就會上漲更多。」

晶片 投資 股票

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