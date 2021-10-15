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財報激勵史指 漲幅3月來最大

財經新聞組／綜合報導

Walgreens Boots Alliance、UnitedHealth、美國商銀和其他主要公司的財報優於預期，美股大漲。

史坦普500指數上漲74.46點或1.71%收4438.26點，創3月以來最大漲幅。道瓊工業平均指數上漲534.75點或1.56%至3萬4912.56點。那斯達克綜合指數上漲251.79點或1.73%至1萬4823.43點。

第3季財報季在14日加速公布，幾家大銀行和道指成份股員在盤前公布了財務業績。

史指有8支成份股盤前公布財報，每股獲利全部都超過華爾街預期。

Walgreens Boots Alliance是在道指和史指中表現最佳的個股，這家連鎖藥店獲利超出預期，收漲7.43%。

在上季業績超出預期後，道指成分股UnitedHealth也上漲4.15%。

美國商銀和摩根史坦利在超過獲利預期後分別上漲4.52%和2.52%。富國銀行下跌1.54%，花旗集團小漲0.75%，即使獲利優於預期。

大型科技股微軟、蘋果和臉書各自上漲至少1%，而谷歌母公司Alphabet上漲2.59%，為市場提供支持。

在Cowen給出跑贏大盤的評級後，開拓重工成為道指漲幅最大的個股之一。UPS被Stifel調升評級，股價上漲，Stifel表示它將受惠於即將到來的假期需求。

指數 美國 華爾街

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