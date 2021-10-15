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專家：供應鏈風暴 好市多不怕

財經新聞組／綜合報導
Nike是類股首選。（路透）
Nike是類股首選。（路透）

交易員表示，供應鏈問題困擾著許多零售商，但少數個股可能有辦法經受住這波高潮。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示，即使美國商銀將Yeti Holdings和Dick's Sporting Goods列為第4季首選，因為它們對越南供應問題的曝險度相對較低，但像好市多(Costco)這樣的全面性開發供應鏈的企業可能是更好的選擇。

她表示：「好市多是一家能夠快速應對供應鏈中斷的公司。它的採購團隊可能是業內最好的團隊之一。」

騰格勒說，好市多的管理層在其最新財報電話會議上表示，其倉儲模式優勢在於囤積庫存，並且只要有機會就採購，這是在進入年底假期前的很占優勢的作法。

她說，它不僅將受惠於戶外活動商品銷售的回春，一如Yeti和Dick's Sporting Goods，還將受惠於假日、玩具和珠寶購物。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)也認為運動服裝巨頭Nike可能會出現爆發走勢，可以擇時買進。

他說，該股最近測試並維持在145元附近的200日移動均線之上，這意味著它已經在這個價位建立了支撐。Nike收漲0.54%至157.14元。

身兼KKM Financial創始人及CEO的基爾伯格說，「它是相關類股的首選。」Nike的市值超過2470億元，而Dick's Sporting Goods市值約為107億元，而Yeti Holdings市值不到75億元。

他說，即使Nike股價在今年稍早時因供應鏈問題而回跌，但其技術面走勢和相關的負面看法可能會引發上漲走勢，「我認為這些會提供它一些表現優於大盤的機會。」

好市多有業內最佳採購團隊。（路透）
好市多有業內最佳採購團隊。（路透）

供應鏈 好市多 投資

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