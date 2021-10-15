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Ikea：供應鏈危機恐持續到明年

財經新聞組／綜合報導

全球最大的家具品牌宜家(Ikea)表示，該公司正在租賃更多船隻、購買貨櫃並在各個倉儲地點之間重新安排貨物路線，以努力緩解可能持續到明年的全球供應鏈中斷的「完美風暴」。

該公司14日公布創紀錄的財報，因為被限制居家的消費者花費反而比疫情前更多；該公司也在減少某些產品的額外版本數量，以努力應對原材料短缺來確保其熱門商品的供應。

擁有大多數宜家店面的Ingka Group CEO布洛丁(Jesper Brodin)說，「我們必須重建供應鏈和重新訂定後勤補給。在零售方面，我們學到前所未有的敏捷性，因為每天都只有手上現有的東西。必須找到解決客戶需求的方法，這種限制前所未見。」

品牌擁有者Inter Ikea CEO亞伯拉罕森(Jon Abrahamsson)指出，預計供應鏈危機將持續到2022年，目前最大的挑戰是將商品運出中國。宜家大約四分之一的產品都在中國製造。

宜家的北美店面受到產品短缺的影響最嚴重，其次是歐洲。為了避免讓購物者失望，它暫時從其網站和店面展示間刪除了供應不及的產品，而是推薦類似的產品。

布洛丁表示，沒有人會預料到當前的全球供應鏈危機，未來需要為供應意外波動做好準備，「這是一場完美風暴。但是我們已經不再感到驚訝，這將會成為新常態。當事情穩定下來後，我們將會學到很多關於敏捷性和銷售轉換的知識。」

Inter Ikea表示，8月底結束的上個財年，宜家所有門市和官網的產品和服務銷售額總計419億歐元(487億美元），較上年成長6%，比疫情前的2019財年成長1%。電商業務成長73%，占零售總額的26%。

零售額成長6%至374億歐元。布洛丁說，這比疫情前水平高出2%，「全世界對居家生活的興趣越來越大。」「宜家在任何地區的需求都沒有出現下降跡象。」

供應鏈 疫情 風暴

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