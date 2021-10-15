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專家：蘋果再下修 可進場

財經新聞組／綜合報導

蘋果股價雖然14日出現反彈，但自從它創下紀錄新高之後的跌幅仍然很大。

自9月的高點至今，該股已下跌9%，市值縮水約2290億元。相當於史坦普500指數成份股94%的市值。最近的跌勢是因為媒體報導稱其將因晶片短缺而削減iPhone產量。

Laffer Tengler Investments投資長騰勒格(Nancy Tengler)一直持有蘋果股票，「我們在2013年成為股東，當時股票殖利率超過3%，也遠高於10年期國債殖利率，我們買進蘋果是因為看好它的服務模式，而且認為它被市場低估。」

雖然該公司仍持有其部位，但已將其持有量減少至總持股量的2%左右。在最近的大跌之後，騰格勒表示，可能到了投資人可以增加部位的時候。

她說，「在這個價位附近，即使你不像我們那樣對估值敏感，也可能的確希望將其視為至少建立部位或增持的機會。」「原因在於目前面臨的是供應鏈問題，而不是需求問題，我們相信蘋果CEO庫克和該公司掌握了這一點，所以會建議，如果是買家，現在正是增加持股的時候。」

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)認為，與晶片短缺相關的最新疲軟走勢只是蘋果的小小挫敗，「這些關鍵零件短缺是意料中事，但如果蘋果決定減少1000萬部iPhone的出貨量，這可能就會讓人毛骨悚然。最終，應該觀察的價位是200日移動均線所在的135元，我認為這是個很好的進場機會。」

蘋果股價14日收在143.76元。跌至135元意味著還有6%的下跌空間。

基爾伯格說，「蘋果是個必須擁有的重要個股，它如果現在出現一個很好的小幅回調，絕對值得張開雙臂擁抱它。」（財經新聞組）

蘋果 殖利率 投資

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