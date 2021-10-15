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阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 降至疫前

勞工部表示，自新冠疫情爆發以來，首次申請失業救濟金數首次降至30萬以下，達29.3萬人，較前周減少3.6萬人，是2020年3月14日25.6萬人以來的最低數字。《道瓊》的估計為31.8萬人。較穩定的4周移動平均數為33萬4250人，減少1萬500人，也是同期來最低。連續申請數減少13.4萬人至259萬人。

核心PPI增5.9% 39年新高

勞工部表示，批發商品物價指數(PPI)9月上漲0.5%，略低於《道瓊》估計的0.6%。與上年同期相較，該指數上漲8.6%，創2010年11月來新高紀錄，反映出當前的通膨狀態。不包括食品和能源，核心PPI上漲0.1%，低於預期的0.5%；年增率5.9%，為1982年3月來最高水平。

Uber物流：美陷入運輸末日

Uber科技物流部門負責人表示，美國的卡車運輸危機無法解決，並指這已成「運輸末日」。於2017年推出的Uber Freight使用一款App將需要拖運貨物的托運人與有空的卡車司機聯繫起來，在美國經濟的關鍵產業中扮演重要的中介者。現在該網絡上有超過100萬名司機。

麥當勞下月試賣植物性漢堡

麥當勞下月將在全美8家餐廳試賣與Beyond Meat合作推出的植物性McPlant漢堡。從11月3日開始，德州的Irving和Carrollton、愛阿華州Cedar Falls、路易斯安那州的Jennings和Lake Charles；加州的El Segundo和Manhattan Beach提供限時訂購McPlant。

砸52億 Walgreens轉型醫保

Walgreens Boots Alliance上季財報超出華爾街預期，在雇主要求漸增之下，對新冠病毒疫苗的需求激增，有利這家連鎖藥店的表現。為轉型為專注於醫療保健的公司，該公司宣布向VillageMD投資52億元，這是一家在Walgreens店內開設診所的基礎保健公司。

GitLab掛牌 市值135億

為開發者提供軟體的供應商GitLab 14日掛牌交易，開盤上漲22%，遠高於其IPO價格上限。它在那斯達克交易，代碼為「GTLB」；13日將其IPO定價在77元，對該公司的估值約為110億元。股票開盤價為94.25元，將GitLab的市值推高至135億元。

勞工部 美國 麥當勞

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