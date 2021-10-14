Fed最快11月縮表 明年升息

Fed縮表的預定時程出爐。（歐新社）

根據聯準會(Fed)9月會議紀錄，Fed最快11月中旬就開始縮減支助經濟的超級寬鬆政策。

會議紀錄顯示，與會成員們認為Fed已接近實現其經濟目標，很快就可經由降低每月資產購買的步伐來讓政策回歸正常化。

在這個被稱為「縮表」的過程中，Fed將逐漸減少每月1200億元的購債額度。會議紀錄指出，Fed可能會首先每月少買100億元的美國國債 和50億元的抵押貸款支持證券(MBS)。Fed目前至少每月購買800億元的美國國債和400億元的MBS。

如果縮表過程沒有中斷，結束購債的日期將會在2022年年中。

會議紀錄指出，「與會者普遍認為，如果經濟復甦基本保持在正常軌道上，那麼在明年年中左右結束逐步縮表可能是適當的。」

結論指出：「與會者強調，如果在下次會議上決定開始減少購債量，則可以從11月中旬或12月中旬的每月購債時程開始逐步縮減。」

Fed下次會議將在11月2日至3日舉行。11月開始縮表的速度比某些觀察家所預期來得要快，大多數人預計12月才會啟動。

會議紀錄表示，與會成員們的估計「與明年7月結束購債縮減的目標是一致的。」

在個別成員對利率預期的「點陣圖」中，FOMC表示最早可能在2022年開始升息 。 根據CME FedWatch工具，市場目前看好明年9月首次升息。會議紀錄發布後，9月升息的可能性從62%提高至65%。

不過官員們強調，不應將逐漸縮表決定視為暗示即將升息。

然而，部分與會成員擔心當前的通膨壓力可能會比預期持續更久。交易員預計2022年升息2次的可能性為46%。

會議紀錄表示：「大多數與會者認為通膨風險偏高，擔心供應鏈中斷和勞動力短缺可能會持續更久，並對物價和工資產生的影響會比目前假設來得的更大或更久。」