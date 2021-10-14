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高端手表稀缺 二手市場上看300億

財經新聞組╱綜合報導

目前一堆公司正爭相成為高端鐘表的eBay，就連eBay也投身其中。

新冠疫情期間，對高端手表的需求激增。但是四大手錶品牌：勞力士、百達翡麗、愛彼和理查德米勒仍堅持限量生產。結果讓購買、銷售和炒作二手和古董手表的網購業務蓬勃發展，越來越多新創企業競逐占主導地位的數位市場。

麥肯錫估計，二手手表銷售額在2019年達到180億元，到2025年可能達到300億元；屆時二手手表銷售額將占新手表市場一半左右，而現在約為三分之一。

熱門的手表收藏網站Hodinkee於12日開設二手商店，買賣1990年之後生產的手表。該公司去年12月從NFL四分衛布雷迪(Tom Brady)、歌手梅爾(John Mayer)、前蘋果主管費德爾(Tony Fadell)和投資客查寧(Peter Chernin)等人籌集了4000萬元，想成為「世上所有手表的傑出品牌」。

其他競爭對手也正吸引投資客的注意力。德國的Chrono24最近從General Atlantic兼LVMH CEO亞諾特(Bernard Arnault)的Aglae Ventures等投資客籌集了1億歐元(1.16 億美元)，對Chrono24的估值超過10億元，成為該領域的第一個「獨角獸」。該公司宣稱擁有來自3000多家零售商和3萬多名私人賣家約50萬支手表。

與此同時，瑞士的Chronext打算經由IPO籌集約2.7億元，估值超過10億元。然而，Chronext上周表示，由於「對高成長公司不利的市場條件」，決定延後上市。

Chronext的董事會成員星光熠熠，包括前臉書行銷主管布里格斯(Gary Briggs)和前Barneys New York 首CEO威塔爾(Daniella Vitale)，並計畫在美國和亞洲擴張。

Watchfinder、WatchBox和Watchmaster等公司也在擴大和爭取市場。甚至eBay也瞄準了勞力士客戶推出真品保證方案，瞄準高端手表收藏家。

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