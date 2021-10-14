上周房貸利率 升至4個月新高

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，上周房貸申請量與前周相比基本持平。符合54萬8250元以下申貸資格的30年期固定利率房貸平均利率從3.14%上升至3.18%，而自備款20%的房貸積分則從0.35升至0.37，為6月以來最高水平。利率在過去一個月上漲了15 個基點。

亞馬遜印度分公司遭指非法剽竊

《路透》引述內部文件報導，亞馬遜印度分公司涉及一項系統性活動，即複製第三方賣家出售的商品，然後操縱搜索結果以有利於有產品。報導指稱，在2016年一份名為「印度自有品牌計畫」文件中，亞馬遜的印度自有品牌團隊詳細說明了它將如何審查銷售和客戶數據，以確定要複製的「參考品牌」。

小摩釋出儲備 獲利增15億元

摩根大通第3季獲利超出預期，因貸款損失優於預期而增加了15億元。該行當季釋出21億元準備金並沖銷了5.24億元。每股獲利3.74元，其中包括釋出儲備金帶來的每股52%增加和與納稅申報相關的19%收益。營收 為304.4億元，優於預期的298億元。

達美航空業績佳 預警油料成本

達美航空第3季獲利和營收高於預期，但警告即使旅遊需求出現改善，但更昂貴的燃料將在2021年底對其獲利造成壓力；預計第4季營收繼續回升，但略低於2019年同期114億元的四分之三。達美航空上季獲利12億元，為疫情以來第二次實現單季獲利；營收91.5億元，也超過預期的84億元。

因應召回Bolt GM停產再延2周

通用汽車(GM)因召回雪佛蘭Bolt電動車，因此將繼續暫停生產。自8月23日以來，GM已停止在密西根州廠的生產，以便專注於製造召回電動車所需的電池模組。該公司13日表示，將位在底特律郊區Orion裝配廠生產Bolt的停機時間再延長2周至11月1日。

特斯拉 須解釋為何只更新不召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)13日在官網上發布給特斯拉的公開信，要求特斯拉解釋為什麼9月向客戶發送與安全相關的軟體更新時沒有啟動召回；該更新使特斯拉汽車能夠在光線不足之下更能地檢測緊急車輛的燈光。