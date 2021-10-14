我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸利率 升至4個月新高

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，上周房貸申請量與前周相比基本持平。符合54萬8250元以下申貸資格的30年期固定利率房貸平均利率從3.14%上升至3.18%，而自備款20%的房貸積分則從0.35升至0.37，為6月以來最高水平。利率在過去一個月上漲了15 個基點。

亞馬遜印度分公司遭指非法剽竊

《路透》引述內部文件報導，亞馬遜印度分公司涉及一項系統性活動，即複製第三方賣家出售的商品，然後操縱搜索結果以有利於有產品。報導指稱，在2016年一份名為「印度自有品牌計畫」文件中，亞馬遜的印度自有品牌團隊詳細說明了它將如何審查銷售和客戶數據，以確定要複製的「參考品牌」。

小摩釋出儲備 獲利增15億元

摩根大通第3季獲利超出預期，因貸款損失優於預期而增加了15億元。該行當季釋出21億元準備金並沖銷了5.24億元。每股獲利3.74元，其中包括釋出儲備金帶來的每股52%增加和與納稅申報相關的19%收益。營收為304.4億元，優於預期的298億元。

達美航空業績佳 預警油料成本

達美航空第3季獲利和營收高於預期，但警告即使旅遊需求出現改善，但更昂貴的燃料將在2021年底對其獲利造成壓力；預計第4季營收繼續回升，但略低於2019年同期114億元的四分之三。達美航空上季獲利12億元，為疫情以來第二次實現單季獲利；營收91.5億元，也超過預期的84億元。

因應召回Bolt GM停產再延2周

通用汽車(GM)因召回雪佛蘭Bolt電動車，因此將繼續暫停生產。自8月23日以來，GM已停止在密西根州廠的生產，以便專注於製造召回電動車所需的電池模組。該公司13日表示，將位在底特律郊區Orion裝配廠生產Bolt的停機時間再延長2周至11月1日。

特斯拉須解釋為何只更新不召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)13日在官網上發布給特斯拉的公開信，要求特斯拉解釋為什麼9月向客戶發送與安全相關的軟體更新時沒有啟動召回；該更新使特斯拉汽車能夠在光線不足之下更能地檢測緊急車輛的燈光。

營收 特斯拉 利率

上一則

小摩Q3財報亮眼 日賺1.3億

下一則

航空股將反轉 成敗就看假期

延伸閱讀

逆勢高飛 特斯拉中國市場9月銷量破5萬 月增逾3倍

逆勢高飛 特斯拉中國市場9月銷量破5萬 月增逾3倍
專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好

專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好
特斯拉德國廠 最快下月投產

特斯拉德國廠 最快下月投產
特斯拉上海廠產量 勝加州

特斯拉上海廠產量 勝加州

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透

投資新選擇 美首檔比特幣概念ETF來了

2021-10-08 10:43
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光