北京嚴打「挖礦」 美國躍居最大比特幣挖礦國

中國頒布加幣貨幣禁令後，美國成為全球最大比特幣挖礦國。 路透

金融時報（FT）報導，中國 今年禁止比特幣 挖礦兩個月後，美國 已取代中國，成為全球最大比特幣挖礦國。

劍橋大學替代金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance，CCAF）13日公布的資料顯示，今年5到7月，中國在全球網路算力（hashrate，用於挖礦和處理區塊鏈交易的計算能力）的占比，由44%降至零；2019年，中國在全球網路算力的占比高達75%。

美國的占比在4月為17%，8月時躍升至35%，居全球第一；同一段時間裡，哈薩克的占比升高十個百分點，至18%。

今年5月，中國國務院以環境和金融方面的疑慮為由，禁止加密貨幣交易和挖礦；這項決定引發「礦工」出走潮，另尋能源成本較低廉、政治人物對加密幣較友善的環境。

紐約比特幣挖礦公司Bit Digital策略長塔巴爾（Sam Tabar）指出，中國的比特幣挖礦禁令掀起「礦工移民潮」；該公司自去年10月已持續縮減在中國的營運規模，並在北京當局頒布禁令後中止營運。

CCAF的數位資產主管勞奇斯（Michel Rauchs）則表示，「中國打壓加密貨幣，產生的效應是更多網路算力分散至世界各地」，他強調，這可視為「網路安全和比特幣去中心化原理的正面進展」。