能源價格飆 專家：暫不造成衰退 但會拖累第4季成長

能源價格飆升，但經濟還不至於衰退。（路透）

能源價格飆升，經濟雖未停滯，但已感受到燃料成本上漲的壓力。

石油、天然氣 和煤炭價格大幅飆漲，再加上其他大宗商品價格上漲和供應鏈中斷，這個不尋常的完美風暴凸顯出經濟是否會陷入嚴重混亂甚至衰退的問題。

經濟學者表示，就目前而言，油價 上漲還不會導致美國 經濟成長出現負成長，但能源成本上升會帶來經濟衝擊，尤其是在天然氣價格飆升的歐洲等地區。

摩根大通首席經濟學者卡斯曼(Bruce Kasman)表示：「油價的階段性走勢大多不是問題。」「油價飆升時往往會讓人陷入困境，而這通常主要是由供應面帶動的，並且往往帶有破壞性因素，可能全面性拖累成長。」

他說，「能源價格上升的確將拖累第4季成長。」「但還不須擔心經濟衰退，而是必須擔心它會以實質方式損害成長。」

美國今年至今油價已上漲超過65%，而天然氣價格自1月以來已上漲112%以上。

Columbia Threadneedle多元資產策略主管巴胡古納(Anwiti Bahuguna)說，「第4季GDP估計成長4%到6%。除非油價大幅翻升2-3倍才會產生更糟的影響，出現負成長。」

經濟學者表示，能源價格的漲幅必須更大、時間更久，才會導致經濟衰退。

伯恩斯坦能源分析師研究了過去價格大幅上漲的時期，發現衰退發生在能源成本占全球GDP 7%之際，正如10月的情況。

他們指出，當能源成本保持在這個水平以上超過一年，經濟衰退的可能性就會上升，「雖然最近能源成本飆升可能只是暫時的，但若能源成本上漲超過一年或油價進一步上漲至每桶100元以上，就可能會因可支配收入受到擠壓而導致全球經濟成長放緩。」

他們補充說，即使能源成本所占比率為近10年來最高，但按年計算，到2021年為止仍然只占GDP的5.2%，還不到危險的水平，「年度能源成本占GDP比率高於30年平均水平4.4%，但低於1979年或2008年時占GDP的7%以上。」