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田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

財經簡訊

財經新聞組／整理

孩之寶CEO戈德納病假2天後過世

玩具製造商孩之寶(Hasbro)宣布，長期CEO戈德納(Brian Goldner)在請病假2天後去世。現年58歲的戈德納自2008年起就一直擔任CEO。他於2000年加入孩之寶，並於2015年成為孩之寶董事會主席。最近出任董事會首席獨立董事的史多達特(Rich Stoddart)在戈德納請病假時被任命為臨時CEO。

蘋果擬18日發表新MacBook

蘋果12日宣布將於10月18日舉行發布會，市場預計可能會發布新款MacBook筆記型電腦和AirPods耳機，這兩款產品上次改款是在2019年。發布會將在蘋果官網上直播，該公司自2020年新冠疫情開始以來就以虛擬方式舉辦發布會。蘋果通常在假日購物季前推出新產品。

波音連8月接單數高於取消數

波音公司連續第8個月報告飛機銷售額淨增，但其夢幻機仍暫停交機，因為該款機型正在接受質量檢查。波音9月賣出27架飛機，其中包括16架737 Max和6架777貨機，並收到5架飛機訂單取消。波音表示，上月交機35架，其中包括26架737 Max。今年1至9月淨訂單為349架。

電池出包 LG電子賠GM 19億元

LG電子已同意向通用汽車(GM)賠償19億元，用於召回和修理雪佛蘭Bolt電動車，因其生產的電池可能故障導致發生火災。自2016年投產以來，GM的旗艦電動車Bolt就因電池問題而每輛都被召回。GM表示，修理這些車輛，包括完全更換電池，預計將耗資20億元，高於之前估計的18億元。

ASML明年市值上看5000億元

據科技投資人預估，荷蘭半導體高科技設備製造商ASML明年市值將從3020億元攀升至5000億元以上。成立於1984年的ASML為晶片製造商提供必要的軟硬體和服務，採用光刻科技製造晶片。它是世上唯一能提供台積電等製造最小和最複雜晶片所需的極紫外光刻機的公司。

西南航空道歉 指航班漸趨正常

西南航空為自9日以來取消2000多架航班而道歉，指稱該公司營運在中斷數萬旅客後已開始趨於穩定。根據航班追踪網站FlightAware的數據，西南航空12日只取消87個航班，占其總班表2%。自9日以來，該公司已取消近2400個航班，主因佛州惡劣天氣和空中管制，再加上缺乏待命機師和空服員。

蘋果 GM CEO

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美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

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華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

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2021-10-08 10:43

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