IMF預警通膨失控 認為Fed應收緊政策

國際貨幣 基金(IMF)12日警告，聯準會(Fed)在內的中央銀行應準備好收緊政策，以防通膨失控。

雖然IMF大多支持Fed和許多經濟學者的評估，也就是當前全球物價上漲的浪潮最終將得到緩解，但指出這些預測存在「高度不確定性」。

IMF特別點名美國 以及英國和其他發達經濟體是「通膨風險最高」的地方。

IMF經濟顧問兼研究主管戈皮納特(Gita Gopinath)表示：「雖然貨幣政策通常可以經得起短暫通膨上升，但如果通膨預期上升的風險在當前未知的復甦中變得更加嚴重，央行就該準備迅速採取行動。」

她補充說：「各國央行應制定應急行動方案，公布明確的觸發門檻，並同步採取行動。」

Fed官員曾表示，對抗通膨的主要武器是升息。但自2018年以來，Fed一直沒有升息。

IMF略微調降今年全球經濟成長預測，將美國GDP預測值自7月的預期調降整整1個百分點，雖然被降至強勁的6%，仍高於所有發達經濟體的5 .2%預測值。

隨著美國通膨率接近30年高位，Fed被迫考慮何時開始撤回2020年初新冠疫情危機開始以來提供的寬鬆政策。

雖然IMF沒有特別點名Fed，但對通膨的大部分評估間接反映出Fed在2020年9月做出的重大政策調整，當時Fed表示願意容忍通膨高於正常水平，以創造充分和包容性就業 。

IMF表示，如果通膨預期開始飆升，這種政策會帶來一些風險，「在通膨率上升、就業率仍低迷且預期失控風險變得更加具體情形下，可能需要收緊貨幣政策以應對物價壓力，即使會延遲就業復甦。」

IMF表示，等待就業更強勁地反彈「會同步推高通膨上升風險」，這將破壞Fed的政策。

經濟學者預計，13日發布的9月消費者物價指數(CPI)將上漲0.3%，年增5.3%。