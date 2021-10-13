觀望通膨財報 股指連跌三日

關鍵通膨數據即將公布，第3季財報季就要開始，美股三大股指12日連續第3個交易日收低。

道瓊工業平均指數 下跌117.72點或0.34%至3萬4378.47點。史坦普500指數下跌10.54點或0.24%至4350.65點。那斯達克綜合指數收盤下跌20.28點或0.14%至1萬4465.92點。

美國 商銀表示，在本周各項數字發布之前，股市「大多處於觀望狀態」。

9月消費者物價指數(CPI)定13日上午公布。根據《道瓊》推估，經濟學者預計9月CPI將較上月上漲0.3%，較上年同期上漲5.3%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)也將於13日公布9月會議紀錄。投資人將在其中尋找有關Fed計畫撤回寬鬆貨幣 政策的任何潛在線索。

摩根大通和達美航空定13日公布財報，揭開第3季財報季。

本周稍後公布財報業績的其他主要個股包括美國商銀、Walgreens Boots Alliance、富國銀行、摩根史坦利、花旗集團和高盛。

國際貨幣基金(IMF)調降全球成長預測，理由是供應鏈挑戰和新冠病毒持續蔓延。如果通膨過高，Fed等央行應該準備收緊貨幣政策。

勞工部發布最新職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，8月職位空缺減少超過50萬個至1040萬個。