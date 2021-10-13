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歷史證明 第3季財報全年最強

財經新聞組／綜合報導

本周展開的財報季可能會給美股帶來重大提振。Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)指出，不可否認地，第3季向來是華爾街最強勁的財報季。

他表示，「針對今年年底到明年，不少企業管理團隊會開始討論未來的目標。對未來即將發生的事情進行預測往往會讓讓投資人感到興奮。」

貝爾以一張特殊的走勢圖點出看漲趨勢。它顯示出史坦普500指數自2000年以來按財報季時期的平均走勢變化。

根據數據，該指數在10月中旬至11月下旬的時間範圍內上漲2.5%，這正好是第3季財報發布時機。第2季和第4季財報季平均下跌0.3%。

貝爾預計當前這種模式將會持續下去，「這是全年4季中第一個實際上獲利預期在發表財報時略有下降的一季。」「與此同時，美股指數在進入財報發布期前走低。至今已有4、5季沒有出現這種情況了。因此，目前的狀況看來有利股市。」

然而，她的觀察名單上存在通貨膨脹這個潛在的利空，「這一切都將歸結為關於獲利率和定價能力的說明。」「它的影響性將是一次性的。而且，對於能夠處理成本走高並且能夠將價格轉嫁給消費者的高質量公司而言最有利。」

根據她的分析，消費性非必需品應該是未來6個月的大贏家。她預計消費者會提前進行假日購物並增加支出以應對供應鏈瓶頸，從而使零售商感到驚訝。

貝爾也偏好工業和材料，「經濟重新開放概念股正在恢復活力。」「它們是財報季前財報數字就已大幅下降的兩個產業。」

指數 投資 美股

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