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羅比尼：就算通膨壓力大 聯準會對升息可能臨陣退縮

編譯林聰毅／綜合外電
「末日博士」羅比尼說，即使通膨壓力大，但在成長減緩及債務陷阱的雙重考量下，Fed可能很難採取貨幣緊縮政策。路透
「末日博士」羅比尼說，即使通膨壓力大，但在成長減緩及債務陷阱的雙重考量下，Fed可能很難採取貨幣緊縮政策。路透

「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）說，如果經濟成長放緩且市場出現像2018年第4季的那種跌勢，美國聯準會（Fed）可能會發現很難採取緊縮政策。

這位Roubini Macro Associates公司董事長兼執行長12日接受彭博電視採訪說：「他們（Fed）會臨陣退縮。」「 他們將把完成縮減購債或升息的時間往後延。」

羅比尼以料中釀成2008年金融危機的次級房貸崩盤而聞名於世，他表示，停滯性通膨勢將會持續「好幾季」，而美國核心個人消費支出物價指數明年將維持在3%以上。所謂「停滯性通膨」是指經濟成長停滯但通膨上揚。

羅比尼說，他是警告全球將掉入債務陷阱的現實主義者。隨著石油、煤炭和天然氣的成本攀升，對於通膨持續不退的疑懼加劇，為物價上漲增添壓力。羅比尼說，供應鏈瓶頸和勞工短缺正在推動核心和總體通膨大步走高，同時傷害經濟成長。

他說：「這使各國央行陷入一個非常棘手的兩難困境。」「假如成長減緩，Fed『終將變成鴿派』。」高盛集團首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）11日表示，美國經濟成長放緩將意味著Fed明年不太可能升息，儘管各界預期Fed將在下次政策會議上宣布縮減資產購買規模。

羅比尼說，假如Fed採取鴿派立場且通膨變得捉摸不定，隨著投資人反映通膨上漲的風險溢價，美國債券殖利率將進一步走高。 他並建議，投資人可做空各種到期日的債券、或是投資與消費者物價掛鉤的抗通膨債券（TIPS），以規避通膨上升的風險。 他並表示，黃金、金屬、石油等大宗商品，以及某些形式的房地產（如基礎設施資產），也可在物價上漲時提供避險。

羅比尼表示，在「稀缺感 」的帶動下，未來幾個月油價可能會從本月12日每桶約83美元飆升至100美元，然而，這也將取決於石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）是否會恢復供應，以及伊朗石油是否能夠重返全球市場。他說：「我看到石油、煤炭、天然氣和其他能源價格的上升趨勢」，「需求正在增強。」

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