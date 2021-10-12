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專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好

財經新聞組／綜合報導

搜索引擎、製鞋公司和電動車都有一項相同的特點。Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，Alphabet、Crocs和特斯拉對投資人來說都可能代表大筆資金。

他表示：「這3支個股對基本目標價展現出充分的上行空間。」Piper Sandler最近發表的報告，重點介紹了這些個股。

強生說，「首先，Alphabet的股價走勢非常好，相對表現出色，只要完全掌握基本面，就知道它的催化劑是YouTube，催化劑是向雲端轉換的驅力。」

該公司對Alphabet設定的目標價為3034元，較目前價格上漲近9%。今年以來該股在FAANG中表現最好，漲幅達60%。

強生說，「接下來，如果開始關注像特斯拉這樣的股票，它可能會逆轉跌勢。現在正在回頭挑戰昔日763元附近的高點，它也一樣有很大的上漲空間。」

Piper Sandler給予的1200元目標價代表還有53%的上漲空間。特斯拉11日收於每股785.49元。

強生指出，「最後是Crocs。它目前正在重測上升波段的底價，從而獲得不錯的相對強度。走勢圖看來非常有建設性，應該買入。」

Crocs今年表現令人印象深刻，漲幅超過108%。Piper Sandler的212元目標價代表還有63%的上漲空間。

若要在這3支進行選擇，Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)同意強生對特斯拉的看法，「我一直是特斯拉的忠實粉絲，尤其是它過去幾周發布的數據。即使晶片短缺，它還是表現出色。」

她說，「一旦晶片短缺開始好轉，它們會做得更好。」「不僅歐洲有更多人，而且在美國和中國也會有更多人轉買電動車。特斯拉甚至還沒有真正開始採用太陽能，所以我絕對看好特斯拉。」

特斯拉 電動車 晶片

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