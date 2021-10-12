研究：女性投資人 表現優於男性

根據富達投資 的2021年女性和投資研究，雖然許多女性缺乏投資信心，但她們的投資組合仍優於男性同行。

在2011年1月至2020年12月間針對520萬個帳戶的年度表現進行分析後顯示，平均而言，女性投資人實現了正回報，比男性高出40個基點。

富達女性投資人和客戶參與主管卡普斯塔(Lorna Kapusta)表示：「這代表女性是偉大的投資人，當她們採取行動時，成效很好。」

最新調查結果與該公司過去的研究一致，該研究顯示，女性大多採取買進並持有的投資策略，而非因時間消逝而折損業績的頻繁交易投資策略。

調查結果顯示，女性在退休帳戶之外也相當成功，三分之二的人在應急基金之外還進行額外儲蓄 投資，自2018年以來增加了50%。

卡普斯塔說，隨著女性收入增加，退休金 之外的投資動能已自2018年開始。然而，新冠疫情可能加速了其中的轉變。

她說，自去年夏天以來，在富達投資開設新投資帳戶的女性人數年增43%，過去兩年尋求理專協助的女性人數增加了37%。

此外，調查結果顯示，90%的女性準備在未來12個月內採取主動投資，其中62%渴望提高對財務規畫和投資的了解。

雖然調查結果顯示女性表現可觀，但只有三分之一對自己的投資決策能力充滿信心。更糟的是，許多人在應急基金之外擁有太多現金，可能會錯失潛在的成長機會。

事實上，近半數女性回報，除了緊急儲備金之外還保留了2萬元以上的儲蓄，而且絕大多數人持有的現金超過5萬元或10萬元。

女性想要更積極投資，但相關的誤解可能會造成阻礙。例如，研究顯示，70%的女性認為需要了解更多關於挑選個股的資訊。