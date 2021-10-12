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油價飆+財報季 道指逆跌250點

財經新聞組／綜合報導

美股11日開盤震盪，因投資人權衡油價飆升、經濟擔憂和第3季財報結果。

道瓊工業平均指數下跌250.19點或0.72%至3萬4496.06點，盤中一度上漲超過200點。史坦普500指數下跌30.15點或0.69%至4361.19點。那斯達克綜合指數下跌93.34點或0.64%至1萬4486.20點。

股指全日走勢幾乎沒有變化，但收盤前最後一個小時拋售增加，讓股指收於低點。

美國石油指標WTI原油在盤中一度突破每桶82元，收盤報80元左右。飆升的物價加劇了對通膨的擔憂。隨著油價上漲，能源股大多上漲。

與此同時，高盛調降美國經濟成長預期。該公司將2022年的成長預期從4.4%調至降4%，並將2021年的預期從5.7%調降至5.6%。高盛解釋原因在於國會財政支持到期以及消費者支出復甦慢於預期。

主要銀行本周將開始發布第3季財報。摩根大通13日公布，高盛、美國商銀、摩根史坦利、富國銀行和花旗集團將在之後公布。達美航空和Walgreens Boots Alliance也在本周發布。

投資人將尋求這些個股對供應鏈挑戰的看法，尤其是在進入假日購物​​季之際。

分析師估計史指第3季獲利成長率為27.6%，將是2010年以來的第三高。

美國 高盛 指數

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