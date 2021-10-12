亞馬遜 返工 由主管決定

亞馬遜將為其員工提供更多在家工作的彈性，即使在其辦公室明年開始重新開放之後也是如此。在11日給員工的備忘錄中，亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)表示，亞馬遜將交由各個團隊主管來決定員工在辦公室工作的頻率。

西南航減航班 股價大跌

自9日以來，西南航空已取消了2000多個航班，打亂了數千人的出遊計畫，股價11日大跌。自周末受挫之後來，西南航空的運作略見改善，但航班取消情形仍在繼續。根據航班跟踪網站FlightAware的數據，它11日取消了363個航班，低於10日的1124個，後者占其總航班表30%。

獲蓋茲投資 ESS電池掛牌

ESS是解決再生能源關鍵問題的選擇之一，在沒有風和陽光的情況下儲存風能和太陽能能量，靠的是由鐵、鹽和水製成的長效儲能電池，與當今電池中使用的鋰和鈷等元素相比，這種電池更便宜且更容易獲得。該公司11日借殼上市掛牌，股票代碼為GWH。主要投資人包括比爾蓋茲在內。

小摩CEO：供應鏈明年紓解

摩根大通CEO戴蒙表示，新冠疫情造成的全球供應鏈瓶頸阻礙了經濟成長，但問題明年就會解決，目前是最糟狀態，相信市場體系和一般企業一樣會自行調整。他認為經濟未來幾年會繼續成長，部分原因在於消費者的實力，買不起某些東西，會轉向其他選擇，支出並未減少。

迪士尼 拚串流 ESPN尷尬

迪士尼正面對ESPN的最大困境：是否以及何時完全擁抱沒有有線電視的未來。廣播和有線電視每年仍能從傳統電視賺取數十億元。ESPN是其中一個巨大的受惠者，因為無論有多少人收看，每月都會從付費電視系統商賺得訂閱費。但有線電視訂戶正快速流失，而且迪士尼正在轉向串流。

比特幣 漲回5月初高點

根據Coin Metrics數據，比特幣11日延續過去2周漲勢，一度攀升至5萬7740.82元，為5月初以來最高水平，最後收盤報5萬7530.81元，漲幅超過3%。再漲12%將可回到約6萬5000元的歷史高位。市場將比特幣的這波反彈歸因於人們對通貨膨脹的看法是短暫性的。本月上漲30%，今年來上漲97%。