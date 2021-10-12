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棉花大漲 成本轉嫁消費者

財經新聞組／綜合報導
牛仔布服飾商最易受棉花價格大漲衝擊。（路透）
牛仔布服飾商最易受棉花價格大漲衝擊。（路透）

美國零售聯合會(NRF)首席經濟學者克萊亨茲(Jack Kleinhenz)表示，如今棉質T恤價格平均上漲約1.50元至2元。消費者已察覺，並開始侵蝕企業獲利。

Levi Strauss CEO伯格(Chip Bergh)也緊盯著棉花價格的歷史性飆升。但他的看法與分析師和專家相同，認為當前的棉花價格大漲對產業的損害較小，因為製造商和零售商擁有定價權，能在不破壞消費者需求情況下轉嫁成本。

伯格解釋，「情況已今非昔比。過去12個月我們掌握定價權，並且一直堅守。同時在通膨壓力來臨前就開始調價。」

棉花價格8日飆升至10年高點每磅1.16元，觸及2011年7月7日以來首見水平。上周上漲約6%，今年來上漲47%。

棉價上漲是由多項因素推動。去年12月，川普政府阻止美國公司進口中國西部新疆地區生產的棉花和其他棉花產品，拜登政府也延續該政策，迫使中國公司自美國購買棉花，運回中國製造然後將再賣回美國。

極端天氣包括乾旱和熱浪則是摧毀了美國的棉花作物。美國是全球最大棉花出口國。在印度，季風降雨不足也損害了棉花產量。

瑞士信貸分析師比內蒂(Michael Binetti)表示，在2011年棉花價格大漲後，以內衣和棉質T恤聞名的服裝製造商HanesBrands在2012年三度將各種棉製品價格提高兩位數以抵消通膨，但其獲利仍因成本上升而縮水。但最終，該公司維持部分價格調漲。如今它的體質更健康，獲利率更高。

他說，「我們低估這一行十多年來從未有過的最強大的動力：真正的定價權。」

瑞銀分析師塞繆爾(Robert Samuels)表示，預計受大宗商品價格上漲打擊最嚴重的零售商是那些專營牛仔服飾的零售商。製造牛仔褲和其他牛仔商品的原材料中，棉花占90%以上，「零售商沒有多餘的心力去擔心供應鏈限制和勞動力短缺。」

美國 零售商 中國

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