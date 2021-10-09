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失業率9月雖降至7.5% 餐廳勞力短缺難解

財經新聞組／綜合報導
餐廳勞動力吃緊，短期難解。（路透）
餐廳勞動力吃緊，短期難解。（路透）

餐飲業失業率在9月降至7.5%，但仍遠高於疫前水平，再次令人擔憂勞動力緊縮不會很快消失。

根據勞工部的9月非農就業報告，9月食品服務和飲酒場所僅新增2萬9000個新職缺。整體失業率降至4.8%，非農就業人數僅增加19.4萬人，低於預期。

美國全國餐飲協會首席說客肯尼迪(Sean Kennedy)發表聲明說，「今天的就業數據是近幾個月產業復建出現逆轉的另一個危險訊號。」「整體經濟招聘困難，餐廳就業水平在7月至9月之間根本沒有變化。」

缺乏勞工迫使酒吧和餐廳縮短營業時間，提高工資，並提供更好的福利來吸引和留住員工。根據勞工統計局數據，今年夏天餐廳員工的工資首次超過時薪15元。9月休閒和酒店工作的時薪上漲至18.95元，較上月上漲10分。

許多企業主和國會議員指責疫情期間提供的高額失業救濟金是勞力緊縮的罪魁禍首。26個州提前退出聯邦失業方案，以推動人們重返工作崗位。

然而，研究發現，提前削減福利對徵才幾乎沒有影響。對於其餘24州而言，額外福利於9月4日結束。

Snagajob和產業追踪機構Black Box Intelligence 8月的報告為餐廳的招聘困境提出4種不同的解釋：對薪資和福利不滿、缺乏托兒服務、其他行業有更好機會以及身心健康問題。

勞工短缺對現職勞動力帶來額外壓力。餐廳顧客因等待時間過長或員工訂單不正確而感到不滿，這反過來又讓這些員工只想辭職。

就歷史而言，餐飲業一直有高離職率的困擾。許多員工不打算永遠留在這一行，只是將其作為就學期間或轉換工作時的暫時打工出處。根據勞工統計局的數據，2019年酒店業離職率為78.9%；2020年這個比率飆升至130.7%。

勞工部 就業 福利

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