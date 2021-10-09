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天然氣飆天價 美國獨善其身

財經新聞組／綜合報導

全球能源緊縮導致英國、歐洲和亞洲的天然氣價格飆升，創下歷史新高。然而，專家表示，歐洲的驚人高價不太可能在美國出現。

這主要將取決於冬季天氣的影響。但考量到美國是全球最大天然氣生產國，而且庫存水平不像歐洲那樣枯竭，因此美國在進入冬季時較占優勢。

美銀美林全球商品、股票衍生品和跨資產量化投資策略主管布蘭奇(Francisco Blanch)表示，「當前的間點非常獨特，所有能源價格都在上漲。」「與全球其他地區相比，美國較不受能源趨勢影響。」

11月到期的天然氣期貨價格在觸及13年高點後回落。該合約8日交易價格約為每MMBtu 5.59元，是年初價格的2倍多。

但其他地區就很誇張了。德意志銀行分析師指出，歐洲價格上漲5倍，而美國和亞洲則上漲約1.5倍。在歐洲，天然氣價格升幅相當於石油交易價格在每桶200元左右。

煤炭和石油價格也在上漲。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨8日自2014年11月以來首次突破每桶80元。與此同時，國際指標布蘭特原油創下2018年以來最高水平。分析師表示，天然氣價格上漲甚至可能促使公用事業公司將燃料換成石油。

有幾項因素正在推動天然氣以及石油和煤炭等大宗商品的價格飆升。

隨著經濟恢復正常運轉和消費者恢復疫情前活動，需求正在反彈。與此同時，在經歷2020年史無前例的低迷後，生產商提高產量的步伐一直很緩慢。

2020年冬季寒冷且長於預期代表歐洲庫存已低於平均水平。最重要的是，緩慢的風速和乾燥的條件拖累了再生能源的能源產出。就連非洲大陸都開始淘汰燃煤電廠，這代表每個人都開始爭奪天然氣。

而隨著包括中國在內的國家努力擺脫對煤炭的依賴，亞洲的需求正在激增。在某些情況下，亞洲國家願意支付更高價格購買天然氣。

天然氣 美國 石油

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