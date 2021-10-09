就業數據差無礙 道指全周升1.2%

由於對短期債務上限協議的樂觀勝過令人失望的就業 報告，道瓊指數 幾乎持平，全周上漲。

道指下跌8.69點或0.03%至3萬4746.25點。史坦普500 指數下跌8.42點或0.19%至4391.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌74.48點或0.51%至1萬4579.54點。

本周主要股指全都上揚。道指上漲1.2%，為6月以來最佳單周走勢。史指上漲0.8%，為8月來最佳。那指本周僅上漲0.1%。

由於美國石油 指標西德州中質原油(WTI)期貨自2014年11月以來首次突破每桶80美元，推動能源股走高。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲2.52%，雪佛龍(Chevron)上漲2.28%，康菲石油(ConocoPhillips)上漲4.77%。

8日的就業報告對空頭和多頭來說都是利多，也是發布後股指波動的主因。勞工部報告，9月僅新增19.4萬個工作崗位，遠低於《道瓊》估計的50萬個，總體數據令人失望。

從正面思考，失業率下降到比經濟學者預測更低的水平4.8%，與2016年底水平相同。此外，8月就業報告數據也從初值23.5萬上修至36.6萬。

聯準會(Fed)準備放緩每月1200億元的債券購買計畫，可能會因就業報告數據不佳而遭拖累。