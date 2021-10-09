生技類股走勢 預示大漲在即

生技股可能會出現大行情。由於最近投機性拋售趨緩，iShares生技ETF(IBB)在7日暫獲喘息，8日小幅走低。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，至少從ETF的技術面來看，可能還有更多的上漲空間，「當出現大幅下跌時，正是可以增加部位的機會。」

他說，IBB的相對強弱指標(RSI)最近達到2018年以來的最高超賣水平，這種情況在過去幾年中只發生過幾次，「每次都會導致該類股的大幅反彈，幅度從18%至40%不等。」「這是個很好的切入點。即使只是短線炒家，應該也能在年底前獲得不錯的回報。」

馬利說，Moderna股價 就出現類似的動能。過去2周由於默克(Merck)的口服新冠藥物和更全面的成長型拋售潮，該股下跌近30%，「它的RSI已經達到去年僅有的3次下跌水平。」

他說，「在這3次跌勢後，接下來幾個月上漲了28%至60%。」「對於長線投資 人，甚至是喜歡在短線進出的投資人來說，這是個很好的切入點。」

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，IBB不僅自2001年成立以來表現優於史坦普500指數 ，漲幅超過361%，而史指約為226%，而且未來可望繼續如此。

他說，「一般來說，生技將成為21世紀的關鍵產業之一。你無法忽視它，任何投資人都會作為核心持股。」「無論出現什麼樣的拋售，這個產業的任何跌勢都是暫時的。必須一直在這裡不斷逢低承接。」

施洛斯伯格表示，想要選擇價位的投資人可以在140元水平賣出看跌期權。IBB 8日收在155.05元。

他說，「mRNA技術的前景顯示，未來的生命科學領域將會繼續出現一些重大突破，將使整個產業成為最熱門產業之一。」「在21世紀下半葉，生技在很多方面都將比資訊科技更重要。」