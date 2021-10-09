我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

生技類股走勢 預示大漲在即

財經新聞組／綜合報導

生技股可能會出現大行情。由於最近投機性拋售趨緩，iShares生技ETF(IBB)在7日暫獲喘息，8日小幅走低。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，至少從ETF的技術面來看，可能還有更多的上漲空間，「當出現大幅下跌時，正是可以增加部位的機會。」

他說，IBB的相對強弱指標(RSI)最近達到2018年以來的最高超賣水平，這種情況在過去幾年中只發生過幾次，「每次都會導致該類股的大幅反彈，幅度從18%至40%不等。」「這是個很好的切入點。即使只是短線炒家，應該也能在年底前獲得不錯的回報。」

馬利說，Moderna股價就出現類似的動能。過去2周由於默克(Merck)的口服新冠藥物和更全面的成長型拋售潮，該股下跌近30%，「它的RSI已經達到去年僅有的3次下跌水平。」

他說，「在這3次跌勢後，接下來幾個月上漲了28%至60%。」「對於長線投資人，甚至是喜歡在短線進出的投資人來說，這是個很好的切入點。」

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，IBB不僅自2001年成立以來表現優於史坦普500指數，漲幅超過361%，而史指約為226%，而且未來可望繼續如此。

他說，「一般來說，生技將成為21世紀的關鍵產業之一。你無法忽視它，任何投資人都會作為核心持股。」「無論出現什麼樣的拋售，這個產業的任何跌勢都是暫時的。必須一直在這裡不斷逢低承接。」

施洛斯伯格表示，想要選擇價位的投資人可以在140元水平賣出看跌期權。IBB 8日收在155.05元。

他說，「mRNA技術的前景顯示，未來的生命科學領域將會繼續出現一些重大突破，將使整個產業成為最熱門產業之一。」「在21世紀下半葉，生技在很多方面都將比資訊科技更重要。」

投資 指數 股價

上一則

瑞銀：Q4中國汽車晶片荒加劇 調降產能預估

下一則

上海貨櫃運價指數創新高 打破市場崩跌傳聞

延伸閱讀

俄喊擴大供應 天然氣價重挫

俄喊擴大供應 天然氣價重挫
新州餐廳業主祭高薪仍缺工 求職者注重職涯規畫

新州餐廳業主祭高薪仍缺工 求職者注重職涯規畫

百貨股起伏大 考慮另類操作

百貨股起伏大 考慮另類操作
凱達恐效法神學士控制西非 法國撤出馬利或有變數

凱達恐效法神學士控制西非 法國撤出馬利或有變數

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
能源示意圖。歐新社

能源、綠電股 超級周期來了

2021-10-03 16:36

超人氣

更多 >
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點