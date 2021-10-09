我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

財經簡訊

財經新聞組／整理

9月非農就業數19.4萬 遠低預期

勞工部報告，9月非農就業人數僅增加19.4萬，遠低於《道瓊》估計的50萬。失業率降至4.8%，優於預期的5.1%，為2020年2月以來最低水平。就業數字主要受到政府就業人數減少12.3萬人的影響，而私營就業人數增加31.7萬人。企業調高工資以因應勞工短缺，工資月增0.6%，年增4.6%。

股東售股 SpaceX估值逾1000億

在現有股東本周售股後，馬斯克(Elon Musk)執掌的SpaceX估值超過1000億元。知情人士透露，SpaceX已與新舊股東達成協議，以每股560元價格從現有股東手中出售最多7.55億元的股票，將公司估值提高至1003億美元。消息人士表示，該公司並未募集新資金，購股協議是現股的二度發行。

Spirit航空將強制員工接種疫苗

Spirit Airlines CEO克里斯蒂(Ted Christie)告訴員工務必要接種疫苗，因聯邦政府即將強制大公司實施疫苗規定。拜登總統上月表示，政府將要求100名以上員工的企業強制要求員工接種疫苗或定期進行新冠病毒檢測。克里斯蒂說，「我們將會遵循這項命令。」

Sam’s Club假日商品數量加倍

沃爾瑪旗下Sam’s Club看好消費者今年將採購更大的火雞、更高的聖誕樹和更多玩具，讓節日慶祝活動變得更大，因此將其假日商品容量提高一倍以上，並開發適合多人享受的甜點，同時提供半打或一打裝紅酒的外送到府服務。

放眼好萊塢 蘋果在洛城新建總部

蘋果公司將在Culver市和洛杉磯的交界處建立一個新的地區總部，凸顯出該公司將繼續投資好萊塢。蘋果的新地區總部將橫跨兩座辦公樓，占地55萬平方英尺，以容納從事Apple TV+、Apple Music、工程和人工智慧團隊。雖然沒有說明該處是否會有製片工作室，但該地點非常靠近好萊塢。

WTI突破80元 近7年來新高

由於需求反彈而供應仍然吃緊，美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨自2014年11月以來首次突破每桶80元。WTI價格上漲超過2%，最高來到80.09元，之後回落，但仍連續第7周上揚，為2013年12月以來最長的連漲周數。國際指標布蘭特原油上漲1.7%至每桶83.32元。

就業 疫苗 好萊塢

上一則

開先例 美放行首檔比特幣概念ETF

下一則

瑞銀：Q4中國汽車晶片荒加劇 調降產能預估

延伸閱讀

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
打了外國疫苗回美 要不要打第三針？

打了外國疫苗回美 要不要打第三針？
洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力

洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力
新研究：未成年人只打1劑新冠疫苗 避免心肌炎副作用

新研究：未成年人只打1劑新冠疫苗 避免心肌炎副作用

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
能源示意圖。歐新社

能源、綠電股 超級周期來了

2021-10-03 16:36

超人氣

更多 >
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點