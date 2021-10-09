9月非農就業 數19.4萬 遠低預期

勞工部報告，9月非農就業人數僅增加19.4萬，遠低於《道瓊》估計的50萬。失業率降至4.8%，優於預期的5.1%，為2020年2月以來最低水平。就業數字主要受到政府就業人數減少12.3萬人的影響，而私營就業人數增加31.7萬人。企業調高工資以因應勞工短缺，工資月增0.6%，年增4.6%。

股東售股 SpaceX估值逾1000億

在現有股東本周售股後，馬斯克(Elon Musk)執掌的SpaceX估值超過1000億元。知情人士透露，SpaceX已與新舊股東達成協議，以每股560元價格從現有股東手中出售最多7.55億元的股票，將公司估值提高至1003億美元。消息人士表示，該公司並未募集新資金，購股協議是現股的二度發行。

Spirit航空將強制員工接種疫苗

Spirit Airlines CEO克里斯蒂(Ted Christie)告訴員工務必要接種疫苗，因聯邦政府即將強制大公司實施疫苗規定。拜登總統上月表示，政府將要求100名以上員工的企業強制要求員工接種疫苗或定期進行新冠病毒檢測。克里斯蒂說，「我們將會遵循這項命令。」

Sam’s Club假日商品數量加倍

沃爾瑪旗下Sam’s Club看好消費者今年將採購更大的火雞、更高的聖誕樹和更多玩具，讓節日慶祝活動變得更大，因此將其假日商品容量提高一倍以上，並開發適合多人享受的甜點，同時提供半打或一打裝紅酒的外送到府服務。

放眼好萊塢 蘋果在洛城新建總部

蘋果公司將在Culver市和洛杉磯的交界處建立一個新的地區總部，凸顯出該公司將繼續投資好萊塢。蘋果的新地區總部將橫跨兩座辦公樓，占地55萬平方英尺，以容納從事Apple TV+、Apple Music、工程和人工智慧團隊。雖然沒有說明該處是否會有製片工作室，但該地點非常靠近好萊塢。

WTI突破80元 近7年來新高

由於需求反彈而供應仍然吃緊，美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨自2014年11月以來首次突破每桶80元。WTI價格上漲超過2%，最高來到80.09元，之後回落，但仍連續第7周上揚，為2013年12月以來最長的連漲周數。國際指標布蘭特原油上漲1.7%至每桶83.32元。