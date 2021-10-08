克魯曼：供應鏈問題 到明年春季可望好轉

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國人度過苦悶的夏季，新冠變種病毒Delta掀起新一波感染潮，供應鏈 瓶頸問題又遲遲未解，已使經濟復甦大幅減速。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 對前景仍「審慎樂觀」，預言明年春季情況可望好轉。

克魯曼在紐約時報撰文說，許多人警告未來數月情況仍會很糟，甚至變得每況愈下，他則認為，不論是疫情或貨櫃短缺（即供應鏈問題），都可望「在相當短期之內大幅改善」。

疫情方面，美國各州的Delta傳染潮明顯消退，而且這回聯邦政府和愈來愈多企業都強力要求雇員接種疫苗 ，勞工也不像先前那麼強烈抗拒打疫苗。調查顯示，強制打疫苗的雇主表示，僅1%或2%的員工因拒打疫苗而辭職。

這不表示防疫態度就能鬆懈下來，但按目前情況看來，對已完成疫苗接種的民眾而言，安心返回辦公室上班、出門用餐、把子女送回學校上課的日子不遠了。

至於供應鏈問題，誰會料到大量貨櫃輪會在加州外海來來回回、排隊等候進港，汽車製造商會因半導體晶片短缺而無法充分供貨、滿足需求？但克魯曼相信，導致這團亂象的背後兩大因素正逐漸消退。

一，疫情降溫可能對紓解供應鏈瓶頸有直接助益，因為至少一部分干擾是防疫相關限制或一些勞工規避染疫風險所造成的。既然新確診病例增速下滑，對供應鏈的干擾可望隨之減弱。

二，許多供應鏈問題反映疫情期間的需求樣貌異常：消費者的服務支出減少了，購買的物品卻大增。例如買健身器材在家運動彌補無法上健身房之憾，或因無法出門看電影而購置家庭娛樂系統。消費性耐久財的購買額激增，遠高於疫前趨勢水準，不巧卻遭逢全球運能不夠，未能把這些貨品全部準時運達而不耽擱。

但克魯曼指出，近幾個月來，民眾大肆購物的急迫性已顯著減緩，一旦生活恢復正常，應可進一步減緩。供應鏈承受的壓力將隨之減輕。結果可能是，今年也許比較難及時收到耶誕禮物，但若不出所料，明年春季情況應會顯著好轉。