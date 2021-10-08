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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

國會達債限協議 道指漲逾300點

財經新聞組／綜合報導

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，由於國會兩黨達成短期內提高債務上限的協議，美股7日上漲。隨著舒默在參議院宣布協議達成，將可暫時避免前所未見的債務違約。

道瓊工業平均指數上漲337.95點或0.98%至3萬4754.94點，得力於Visa。Nike和家得寶(Home Depot)的上漲。史坦普500指數上漲36.21點或0.83%至4399.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲152.1點或1.05%至1萬4654.02點。7日漲幅使本周主要平均股指上漲。

投資者一直希望避免政府違約，華府本周就債務上限達成協議的努力協商一直是股市懸念。舒默表示，國會就提高短期債務上限達成協議，將債務上限延後至12月初。

股市普遍上漲，科技股和經濟重新開放類股走高。推特上漲4.37%，輝達(Nvidia)上漲1.81%，AMD上漲2.71%。

與此同時，經濟重新開放相關股票也上漲。通用汽車上漲4.65%。好市多(Costco)在報告9月銷售優於預期後上漲0.79%。

勞工部報導上周初請失業金人數大幅下降，也提振了市場情緒。截至10月2日當周，首次申請失業救濟金人數總計32.6萬，低於《道瓊》預期的34.5萬，也低於前周的36.4萬。

指數 參議院 道瓊

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